Yürek Sızlatan Görüntüler: Arabayla Kendi Halinde Yatan Köpeği Ezip Kaçtı!
Yürek Sızlatan Görüntüler: Arabayla Kendi Halinde Yatan Köpeği Ezip Kaçtı!
İstanbul'da bir sürücü, yolda kendi halinde yatan köpeği ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar yürek sızlattı.
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İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde bir araç sürücüsü aracıyla kendi haline yolda yatan köpeğin üzerine doğru ilerliyor.
Sürücü önce köpeği eziyor ardından manevra yaparak yaralı haldeki köpeği bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor.
Dikkat, görüntüler fazlasıyla şiddet içermektedir 👇
Yürek sızlatan görüntülerin ardından kimileri sürücüye tepki gösterirken, kimileri ise vicdansızlığı sosyal medyada devam ettirdi 👇
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