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Yürek Sızlatan Görüntüler: Arabayla Kendi Halinde Yatan Köpeği Ezip Kaçtı!

Yürek Sızlatan Görüntüler: Arabayla Kendi Halinde Yatan Köpeği Ezip Kaçtı!

Köpek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 18:04

İstanbul'da bir sürücü, yolda kendi halinde yatan köpeği ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar yürek sızlattı. 

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İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde bir araç sürücüsü aracıyla kendi haline yolda yatan köpeğin üzerine doğru ilerliyor.

İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde bir araç sürücüsü aracıyla kendi haline yolda yatan köpeğin üzerine doğru ilerliyor.

Sürücü önce köpeği eziyor ardından manevra yaparak yaralı haldeki köpeği bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Sürücü önce köpeği eziyor ardından manevra yaparak yaralı haldeki köpeği bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Dikkat, görüntüler fazlasıyla şiddet içermektedir 👇

Yürek sızlatan görüntülerin ardından kimileri sürücüye tepki gösterirken, kimileri ise vicdansızlığı sosyal medyada devam ettirdi 👇

Yürek sızlatan görüntülerin ardından kimileri sürücüye tepki gösterirken, kimileri ise vicdansızlığı sosyal medyada devam ettirdi 👇

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