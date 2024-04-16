Naci Görür, Deprem İçin Yapılan Erken Uyarı Sistemlerine İsyan Etti: "Millet Camdan Atlarsa Ne Yapacaksınız?"
Naci Görür, Deprem İçin Yapılan Erken Uyarı Sistemlerine İsyan Etti: "Millet Camdan Atlarsa Ne Yapacaksınız?"
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonlarına yüklenebilecek şekilde geliştirilen deprem erken uyarı sistemlerine tepki gösterdi. Görür, 'Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?' dedi.
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Türkiye, son dönemde sayıları giderek artan depremler nedeniyle erken uyarı sistemlerini gündemine almış durumda.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise cep telefonları için geliştirilen deprem erken uyarı uygulamalarına tepki gösterdi.
Erken uyarı sistemlerinin tüm dünyada ulaşım ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip noktalarda kullanıldığını söyleyen Görür, kullanım amacının genişletilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.
Görür sistemleri halka yayma çabasının rant amacı taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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