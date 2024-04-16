Naci Görür, Deprem İçin Yapılan Erken Uyarı Sistemlerine İsyan Etti: "Millet Camdan Atlarsa Ne Yapacaksınız?"

'Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?

Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım.”

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