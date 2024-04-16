Camide Kaçak Göçmen Yakalayan Polis, İmam Tarafından Sürdürüldü İddiası!
Camide Kaçak Göçmen Yakalayan Polis, İmam Tarafından Sürdürüldü İddiası!
İsmailağa Cemaati’nin kullandığı iddia edilen Mekke Nur Camii’nde 100’den fazla mülteci bulan polisin önce imam tarafından tehdit edildiği ardından ise görev yerinin değiştirildiği öne sürüldü.
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Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, İstanbul Sarıyer’de görevli polis memuru Y.A., mart ayında devriyeye çıktığı sırada sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelinince kimlik kontrolü yapmak istedi.
Özbekli olduğunu belirten şupheli, “Pasaportum Mekke Nur Camii’nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var” deyince polis Y.A. caminin yolunu tuttu.
Polisin cami içine girmesiyle ise ortalık karıştı. Birden polisi tehdit etmeye başlayan imam, “Uğraşma burayla, sürgün mü istiyorsun” ifadelerini kullandı.
Yanında mesai arkadaşı ile rapor tutan Y.A. ekip amirlerine “Burası karargah gibi” diyerek caminin içerisinde 100’den fazla Özbek, Türkmen ve Tacik göçmen bulunduğunu iletti. Daha sonra işlem yaptı.
İddiaya göre ertesi gün İlçe Emniyet Müdürü polisi makamına çağırdı. Yine iddiaya göre müdürün polis memuruna cevabı “Hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş” oldu.
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