Camide Kaçak Göçmen Yakalayan Polis, İmam Tarafından Sürdürüldü İddiası!

Bir kulübede nöbet tutması istenen polis, “Ben hata yapmadım, bu görevi kabul etmiyorum” diye yanıt verince, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde bir süredir baskı aracı olarak kullanılan ‘silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme’ uygulaması, Y.A’ya da uygulandı.

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