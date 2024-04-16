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'CHP'li Belediye Bar Açtı' Polemiği: Fatih Altaylı'dan AK Partili Varank'a 'İnce' Gönderme!

'CHP'li Belediye Bar Açtı' Polemiği: Fatih Altaylı'dan AK Partili Varank'a 'İnce' Gönderme!

Fatih Altaylı CHP
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 14:34

Gazeteci Fatih AltaylıCHP'li Mersin Belediyesi'nin açtığı pub'la ilgili anayasa hatırlatması yapan eski bakan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'a sert çıktı. 

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde alkollü içkilerin de uygun fiyata satılabildiği ‘BAR’ adlı bir pub açtı. Konu bir süredir siyasetin de gündeminde.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde alkollü içkilerin de uygun fiyata satılabildiği ‘BAR’ adlı bir pub açtı. Konu bir süredir siyasetin de gündeminde.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bir anayasa maddesinden yola çıkarak söz konusu uygulamayı eleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bir anayasa maddesinden yola çıkarak söz konusu uygulamayı eleştirdi.

Varank, X hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda anayasanın 58. maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmünü hatırlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Varank'ın açıklamalarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Varank'ın açıklamalarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

"Aile boyu 250 bin dolara sattığınız vatandaşlıkla Avrupa’nın, Balkanların, Avustralya’nın ve hatta Güney Amerika’nın tüm uyuşturucu kaçakçılarını Türk vatandaşı haline getirmeniz, Anayasa’ya ve Anayasa’nın kötü alışkanlıklardan korumakla ilgili maddesine ne kadar uygundu!"

"Aile boyu 250 bin dolara sattığınız vatandaşlıkla Avrupa’nın, Balkanların, Avustralya’nın ve hatta Güney Amerika’nın tüm uyuşturucu kaçakçılarını Türk vatandaşı haline getirmeniz, Anayasa’ya ve Anayasa’nın kötü alışkanlıklardan korumakla ilgili maddesine ne kadar uygundu!"

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