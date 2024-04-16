'CHP'li Belediye Bar Açtı' Polemiği: Fatih Altaylı'dan AK Partili Varank'a 'İnce' Gönderme!
'CHP'li Belediye Bar Açtı' Polemiği: Fatih Altaylı'dan AK Partili Varank'a 'İnce' Gönderme!
Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Mersin Belediyesi'nin açtığı pub'la ilgili anayasa hatırlatması yapan eski bakan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'a sert çıktı.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde alkollü içkilerin de uygun fiyata satılabildiği ‘BAR’ adlı bir pub açtı. Konu bir süredir siyasetin de gündeminde.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bir anayasa maddesinden yola çıkarak söz konusu uygulamayı eleştirdi.
Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Varank'ın açıklamalarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇
"Aile boyu 250 bin dolara sattığınız vatandaşlıkla Avrupa’nın, Balkanların, Avustralya’nın ve hatta Güney Amerika’nın tüm uyuşturucu kaçakçılarını Türk vatandaşı haline getirmeniz, Anayasa’ya ve Anayasa’nın kötü alışkanlıklardan korumakla ilgili maddesine ne kadar uygundu!"
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