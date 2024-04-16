'CHP'li Belediye Bar Açtı' Polemiği: Fatih Altaylı'dan AK Partili Varank'a 'İnce' Gönderme!

Varank, X hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda anayasanın 58. maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmünü hatırlattı.