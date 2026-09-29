YouTube'daki Kamp Videolarıyla Tanınan Atik Ailesi 2024'ten Sonra 2025'te de Bolu'nun Vergi Rekortmeni Oldu
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Sosyal medyada 'Atik Ailesi' adıyla kamp ve doğa videoları paylaşan Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde Bolu'da en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Atik'e tahakkuk eden gelir vergisi 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş olarak açıklandı. Aile, bir yıl önceki listede de zirvedeydi.
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Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın listesinde ilk sırada yine bir lokanta ya da fabrika değil, bir kamp kanalı var.
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Üstelik aile, Bolu'nun zirvesine ilk kez çıkmıyor; bir yılda ödenen vergi yüzde 54 arttı.
Kameranın önünde Özgür Atik, kurgu masasının başında Burcu Atik var; kızları Nehir de videoların parçası.
Milyonlarca izlenme alan videoların yıldızı ise ailenin sobalı kamyon karavanı.
Atik Ailesi'nin 33 milyonu aşan o kar kampı videosu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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