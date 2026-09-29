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YouTube'daki Kamp Videolarıyla Tanınan Atik Ailesi 2024'ten Sonra 2025'te de Bolu'nun Vergi Rekortmeni Oldu

YouTube'daki Kamp Videolarıyla Tanınan Atik Ailesi 2024'ten Sonra 2025'te de Bolu'nun Vergi Rekortmeni Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 14:26
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Sosyal medyada 'Atik Ailesi' adıyla kamp ve doğa videoları paylaşan Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde Bolu'da en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Atik'e tahakkuk eden gelir vergisi 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş olarak açıklandı. Aile, bir yıl önceki listede de zirvedeydi.

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Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın listesinde ilk sırada yine bir lokanta ya da fabrika değil, bir kamp kanalı var.

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın listesinde ilk sırada yine bir lokanta ya da fabrika değil, bir kamp kanalı var.

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 gelir vergisi listesinde Burcu Atik, 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruşluk tahakkukla birinci sıraya yerleşti. Atik'in listedeki mesleği video içerik üreticiliği olarak geçiyor.

İkinci sırada lokantacılık yapan Gülçe Öztürk var. DHA'nın aktardığına göre Öztürk'e tahakkuk eden gelir vergisi 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş. Yani aşçılarıyla ünlü, gastronomi kimliğiyle bilinen Bolu'da restoran işletmecileri bile bir kamp kanalının gerisinde kaldı.

Listede bilgilerinin açıklanmasını istemeyen bazı mükelleflerin isimleri ise yıldız işaretiyle gösterildi.

Üstelik aile, Bolu'nun zirvesine ilk kez çıkmıyor; bir yılda ödenen vergi yüzde 54 arttı.

Üstelik aile, Bolu'nun zirvesine ilk kez çıkmıyor; bir yılda ödenen vergi yüzde 54 arttı.

Atik Ailesi, 2024 vergilendirme döneminde de Bolu'nun vergi rekortmeniydi. Geçen yıl ekim ayında açıklanan listede Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisiyle ilk sırada yer almıştı.

O listede ikinci sırayı vinç kiralama işiyle uğraşan Osman Kayışoğlu yaklaşık 7,5 milyon lirayla, üçüncü sırayı ise yaklaşık 6,67 milyon lirayla Şükrü Zengin almıştı.

Bir yılda 8,2 milyon liradan 12,6 milyon liraya çıkan tutar, yaklaşık yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor. Böylece bir sosyal medya içerik üreticisi, Bolu'nun gelir vergisi listesinin zirvesinde üst üste iki yıl kalmış oldu.

Kameranın önünde Özgür Atik, kurgu masasının başında Burcu Atik var; kızları Nehir de videoların parçası.

Kameranın önünde Özgür Atik, kurgu masasının başında Burcu Atik var; kızları Nehir de videoların parçası.

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşan aile, 2018'den bu yana doğa ve kamp videoları yayınlıyor. 1975 doğumlu Özgür Atik, YouTube'a başlamadan önce sıhhi tesisat ustası olarak çalışıyordu.

Videolarda genelde Özgür Atik kameranın önünde. Kurgu, montaj ve çekim tarafı ise büyük ölçüde Burcu Atik'in elinden çıkıyor; kendisi ekranda daha az görünüyor.

Kanalın asıl sıçraması pandemi sonrasında geldi. Dünya genelinde artan kamp ve doğa merakıyla birlikte ailenin YouTube'daki abone sayısı 4 milyonu aştı, videoları toplamda 1,3 milyardan fazla izlendi.

Milyonlarca izlenme alan videoların yıldızı ise ailenin sobalı kamyon karavanı.

Milyonlarca izlenme alan videoların yıldızı ise ailenin sobalı kamyon karavanı.

Kanalın en çok izlenen videosu, yoğun karda odun sobalı kamyon karavanla kurulan kamp. Bu video tek başına 33 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. Instagram'da çadır kurdukları bir paylaşım ise 44 milyon kez izlendi.

Ailenin 'Maniac' yazılı sarı MAN kamyon karavanı, kanalın adeta imzası haline geldi. Instagram'da 3 milyona yakın takipçiye ulaşan aile, yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

Atik Ailesi'nin 33 milyonu aşan o kar kampı videosu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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