YouTube'daki Kamp Videolarıyla Tanınan Atik Ailesi 2024'ten Sonra 2025'te de Bolu'nun Vergi Rekortmeni Oldu

Atik Ailesi, 2024 vergilendirme döneminde de Bolu'nun vergi rekortmeniydi. Geçen yıl ekim ayında açıklanan listede Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisiyle ilk sırada yer almıştı.

O listede ikinci sırayı vinç kiralama işiyle uğraşan Osman Kayışoğlu yaklaşık 7,5 milyon lirayla, üçüncü sırayı ise yaklaşık 6,67 milyon lirayla Şükrü Zengin almıştı.

Bir yılda 8,2 milyon liradan 12,6 milyon liraya çıkan tutar, yaklaşık yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor. Böylece bir sosyal medya içerik üreticisi, Bolu'nun gelir vergisi listesinin zirvesinde üst üste iki yıl kalmış oldu.