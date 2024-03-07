Yol Üzerinde Yatan Köpeğin Üstünden Geçti: Yaralanan Hayvan Hayata Tutunamadı

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Olay, Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ü.A, idaresindeki ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne haber verildi. Ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldı.
Yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptanan yaralı köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Ü.A isimli şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem başlatıldığı ve 7.216 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. (İHA)
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