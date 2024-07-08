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Yok Kanka Ya Sadece Mesajlaşıyoruz: Flörtün Başında Manitaya Atmalık 13 Şarkı

etiket Yok Kanka Ya Sadece Mesajlaşıyoruz: Flörtün Başında Manitaya Atmalık 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 20:20

Yok ya sadece mesajlaşıyoruz diyenler için flörte atmalık kalpli şarkılar bu listede!

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1. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

2. Pinhâni - Bilir O Beni

3. Berkay Altunyay - Olmazlara İnat

4. Son Feci Bisiklet - Bu Kız

5. Güneş - Suçlarımdan Biri

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6. Ate - Diğer Yarım

7. İkilem - Bir Sebebi Var

8. Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol

9. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı

10. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap

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11. Buray - Alaz Alaz

12. Canozan & Şenceylik - Seni Gördüm Rüyamda

13. Oğuzhan Koç - Heyecandan

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