Yok Kanka Ya Sadece Mesajlaşıyoruz: Flörtün Başında Manitaya Atmalık 13 Şarkı
Yok Kanka Ya Sadece Mesajlaşıyoruz: Flörtün Başında Manitaya Atmalık 13 Şarkı
Yok ya sadece mesajlaşıyoruz diyenler için flörte atmalık kalpli şarkılar bu listede!
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1. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
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2. Pinhâni - Bilir O Beni
3. Berkay Altunyay - Olmazlara İnat
4. Son Feci Bisiklet - Bu Kız
5. Güneş - Suçlarımdan Biri
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6. Ate - Diğer Yarım
7. İkilem - Bir Sebebi Var
8. Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol
9. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı
10. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap
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