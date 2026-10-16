Bir İlişkide Ne Aradığınızı Belirleyen Şey Mesleğiniz Olabilir mi?

Sayısal ve sözel alanlarda çalışan kişilerin, birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünebilirsiniz. Bu düşünce de kişilerin ilişkide ne istediklerini, mesleklerine göre belirlediklerini sanmanıza sebep olabilir. Fakat ilk bakışta oldukça mantıklı gelen bu düşünce, araştırmacılar tarafından onaylanmıyor.

Öğretmen de olsanız mühendis de, partnerde aradığınız özellikler büyük ihtimalle aynı. 7 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan yeni bir araştırma, mesleğin partner tercihleriyle neredeyse hiçbir bağı olmadığını ortaya koydu.

Asıl farkı yaratan iki şey var!

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