Bir İlişkide Ne Aradığınızı Belirleyen Şey Mesleğiniz Olabilir mi?
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Sayısal ve sözel alanlarda çalışan kişilerin, birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünebilirsiniz. Bu düşünce de kişilerin ilişkide ne istediklerini, mesleklerine göre belirlediklerini sanmanıza sebep olabilir. Fakat ilk bakışta oldukça mantıklı gelen bu düşünce, araştırmacılar tarafından onaylanmıyor.
Öğretmen de olsanız mühendis de, partnerde aradığınız özellikler büyük ihtimalle aynı. 7 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan yeni bir araştırma, mesleğin partner tercihleriyle neredeyse hiçbir bağı olmadığını ortaya koydu.
Asıl farkı yaratan iki şey var!
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İnsanlarla ya da makinelerle çalışmak tercihleri değiştirmiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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