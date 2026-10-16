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Bir İlişkide Ne Aradığınızı Belirleyen Şey Mesleğiniz Olabilir mi?

Bir İlişkide Ne Aradığınızı Belirleyen Şey Mesleğiniz Olabilir mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:26
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Sayısal ve sözel alanlarda çalışan kişilerin, birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünebilirsiniz. Bu düşünce de kişilerin ilişkide ne istediklerini, mesleklerine göre belirlediklerini sanmanıza sebep olabilir. Fakat ilk bakışta oldukça mantıklı gelen bu düşünce, araştırmacılar tarafından onaylanmıyor.

Öğretmen de olsanız mühendis de, partnerde aradığınız özellikler büyük ihtimalle aynı. 7 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan yeni bir araştırma, mesleğin partner tercihleriyle neredeyse hiçbir bağı olmadığını ortaya koydu. 

Asıl farkı yaratan iki şey var!

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İnsanlarla ya da makinelerle çalışmak tercihleri değiştirmiyor

İnsanlarla ya da makinelerle çalışmak tercihleri değiştirmiyor

Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan çalışmayı Vizja Üniversitesi'nden Peter K. Jonason ve Católica Porto İşletme Okulu'ndan Dritjon Gruda yürüttü. Araştırmaya ABD, Almanya, Güney Afrika ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeden 1.974 yetişkin katıldı.

Katılımcıların işleri üç gruba ayrıldı: insanlarla çalışılan meslekler, nesnelerle ya da makinelerle çalışılan meslekler ve veri ya da fikirler üzerine kurulu meslekler. Ardından katılımcılardan fiziksel çekicilik, şefkat, yetkinlik, uyum ve karakter arasında seçim yapmaları istendi.

Sonuçta meslek grupları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar küçüktü. Gruda'nın ifadesiyle, 'İşiniz partnerde ne istediğiniz hakkında çok az şey söylüyor.'

Kısa ilişkide dış görünüşün önemi neredeyse üç katına çıkıyor

Kısa ilişkide dış görünüşün önemi neredeyse üç katına çıkıyor

Araştırmada tercihleri en çok değiştiren şey, kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi bir ilişki düşünüldüğü oldu. Fiziksel çekiciliğe verilen önem, kısa süreli ilişki senaryosunda neredeyse üç katına çıktı. Uyum, şefkat ve karakter ise geri planda kaldı.

Cinsiyetler arasında da tutarlı farklar görüldü. Uzun süreli ilişki senaryosunda erkek katılımcılar fiziksel çekiciliği, kadın katılımcılar ise şefkati daha sık seçti. Uyum konusunda iki grup arasında fark çıkmadı.

Yaşanılan ülke, meslekten 5 kat daha etkili

Yaşanılan ülke, meslekten 5 kat daha etkili

Ülkeler arasındaki fark da dikkat çekti. Şefkat tercihlerindeki farklılığı açıklamada ülke, meslekten yaklaşık 5 kat daha belirleyiciydi. Almanya ve Polonya'daki katılımcılar şefkati daha az seçti.

Çalışmaya dahil olmayan Tartu Üniversitesi'nden Toivo Aavik, araştırmanın en yeni yanının meslekle bulunan zayıf bağ olduğunu söylüyor. Ancak bir sınırlılığa da dikkat çekiyor: Araştırma meslek ilgisini doğrudan ölçmedi, kişilerin çalıştığı sektörü esas aldı. Örneğin bir hemşire ile bir veri analisti aynı sağlık sektöründe çalışıp çok farklı ilgi alanlarına sahip olabiliyor.

Araştırmacılar bir sonraki adımda Batı dışındaki ülkelere ve insanların gerçek partner seçimlerine bakmayı planlıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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