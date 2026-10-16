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Aşka Olan İnancınızı Tekrar Kazanmanıza Sebep Olacak Tüm Zamanların En İyi Aşk Filmleri

Aşka Olan İnancınızı Tekrar Kazanmanıza Sebep Olacak Tüm Zamanların En İyi Aşk Filmleri

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.10.2026 - 13:28
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Aşka olan inancınızı mı kaybettiniz? Merak etmeyin, sinema tam da bunun için var! Casablanca'dan Selvi Boylum Al Yazmalım'a, Before Sunrise'dan Titanic'e kadar kuşaklar boyu kalpleri ısıtan klasiklerin yanına, Jessie Buckley ve Paul Mescal'lı Hamnet, Hugh Jackman ve Kate Hudson'lı Song Sung Blue ve Voicemails for Isabelle gibi 2025-2026'nın en çok sevilen aşk filmlerini de ekledik. Listeyi güncel IMDb puanlarına göre sıraladık; en yüksek puanlı film en sonda sizi bekliyor. Keyifli izlemeler!

Not: 2025 öncesi filmlerin açıklamaları Beyazperde'den alınmıştır.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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31. 50 First Dates - 50 İlk Öpücük (2004)

31. 50 First Dates - 50 İlk Öpücük (2004)

Henry ve Lucy, birbiriyle çok uyumlu iki yetişkindir. Tam aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzereyken bir sorun yaşanır. Lucy, Henry'yi hatırlamamaktadır. Buna ilk baş çok şaşıran Henry, zamanlar Lucy'nin kısa süreli hafıza kayıpları yaşadığını fark eder. Ancak bu durumun, aralarındaki aşka engel olamayacağına inanır ve her yeni günde Lucy'yi kendisine tekrar âşık etmek için elinden geleni yapar.  

IMDb: 6.8

30. Issız Adam (2008)

30. Issız Adam (2008)

Bir kitap dükkanında tesadüf eseri karşılan, birbirinden tamamen farklı iki karakter olan Alper ve Ada'nın hayatları o günden itibaren bambaşka bir yöne evrilir. Varlıklı Alper önemli bir restoranda, yüksek mertebeli bir aşçıdır. Hayata dair pek bir beklentisi olmayan yalnız adamın tek tutkusu eski plakları dinlemektir. Cinsel hayatı sorunlu olan bu adam aşkı hiç tatmamıştır.

Ada ise hayat dolu, zeki ve sosyal ilişkileri kuvvetli olan münzevi bir kızdır. Hayatını Beyoğlu'ndaki küçük dükkanında diktiği çocuk kostümleriyle kazanmaktadır. Bu iki farklı kişiliğin arasında o ilk anda filizlenen şey, ikisini de yıllar sürecek bir drama doğru sürükler.

IMDb: 6.8

29. The Love Hypothesis (2026)

29. The Love Hypothesis (2026)

Doktora öğrencisi Olive, en yakın arkadaşını ikna etmek için anlık bir kararla laboratuvar koridorunda karşısına çıkan ilk adamı öper. Ancak bu adam, kampüsün en soğuk ve en korkulan profesörü Adam Carlsen'dir. İkili kendi çıkarları için sahte bir ilişkiye başlar; ama aşk üzerine kurdukları bütün teoriler beklenmedik bir şekilde çürümeye başlar. Ali Hazelwood'un çok satan romanından uyarlanan film, Lili Reinhart ve Tom Bateman'ın kimyasıyla tatlı bir romantik komedi sunuyor.

IMDb: 6.8

28. Eternity (2025)

28. Eternity (2025)

Ölümden sonraki hayatta ruhların, sonsuzluğu kiminle geçirecekleri konusunda karar vermek için yalnızca bir haftası vardır. Joan da kendini imkansız bir seçimin ortasında bulur: Ömür boyu birlikte yaşadığı kocası Larry mi, yoksa genç yaşta ölen ve onu onlarca yıldır bekleyen ilk aşkı Luke mu? Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'lı film, aşkın ve bağlılığın ne demek olduğunu hem güldüren hem duygulandıran bir dille sorguluyor.

IMDb: 6.9

27. P.S. I Love You - Not: Seni Seviyorum (2007)

27. P.S. I Love You - Not: Seni Seviyorum (2007)

Bir kadın için, sevdiği adama bütünüyle teslim olmuş ve bütün hayatının anlamını onun üzerine kurmuş hatta onunla nefes alırken, adamın bir hastalık nedeni ile çekip gidecek olması kolay kaldırabileceği bir şey değildir. Holly, kocasına aşıktır ve bir gün Gery ölümcül bir hastalığının olduğunu öğrenir. Tek istediği kendisinden sonra Holly için hayatı kolaylaştırmaktır artık. Bu vesile ile ölmeden önce bir sürü mektup yazar karısına. İşte bu mektuplar sayesinde Holly yeniden hayata tutunmayı öğrenecektir.

IMDb: 7.0

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26. Beauty and the Beast - Güzel ve Çirkin (2017)

26. Beauty and the Beast - Güzel ve Çirkin (2017)

Klasik bir masal olan Güzel ve Çirkin'in bu Disney uyarlamasında hikâye şöyle: bir tüccar, fırtınalı bir gecede yolda kalınca konaklayacak yer arar. Yol kenarında bir şato gören tüccar geceyi burada geçirir. Tam evden çıkacağı sırada kırmızı bir gül gören tüccar, bu gülü kızına vermek üzere kopartınca aslında bir canavar olan ev sahibi ortaya çıkar. Tüccar, yaşamı karşılığında en küçük kızı olan Belle'i bu canavara vermeyi kabul eder. Bu anlaşma büyük bir aşkın ilk adımıdır.

IMDb: 7.1

25. Ghost - Hayalet (1990)

25. Ghost - Hayalet (1990)

Tutkulu âşıklar Molly ve Sam'in mutluluğu, Sam'in ölümüyle yarıda kalır. Sam'in ruhu bedeninden ayrılıp sonraki yaşamı keşfederken Molly acılarıyla baş başa kalmıştır. Sam, Molly'yi tehlikelerden uzak tutmaya ve kendi ölümünü planlayanları bulmaya karar verir. Fakat önce insanlarla iletişime geçmeyi öğrenmesi gerekmektedir. IMDb: 7.1

24. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

24. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

Hem geriye dönüşlerle ikilinin geçmiş hayatlarını izlerken, hem de bir yandan Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri filmin nostaljik yönünü tamamlıyor.

IMDb: 7.2

23. Song Sung Blue (2025)

23. Song Sung Blue (2025)

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Milwaukee'de yaşayan ve Neil Diamond şarkıları söyleyen bir tribute grubu kuran Mike ve Claire çiftini anlatıyor. 'Lightning & Thunder' adıyla sahneye çıkan ikili, hem müzikte hem aşkta birbirine tutunarak beklenmedik bir başarıya ulaşır. Ancak hayatın getirdiği ağır sınavlar, aralarındaki bağı defalarca test edecektir. Hugh Jackman ve Kate Hudson'ın yürekten performanslarıyla, ikinci şansların ve birlikte ayakta kalmanın hikâyesi.

IMDb: 7.3

22. Voicemails for Isabelle (2026)

22. Voicemails for Isabelle (2026)

Kız kardeşini kaybeden genç bir pastacı, ona her zaman bıraktığı uzun ve dağınık sesli mesajları bırakmaya devam eder. Ancak bilmediği bir şey vardır: Numara artık ülkenin öbür ucundaki bir yabancıya aittir. Bu yabancı, mesajları dinledikçe ona yavaş yavaş aşık olur ve her yeni mesajı sabırsızlıkla beklemeye başlar. Zoey Deutch ve Nick Robinson'lı film, yası ve aşkı aynı kalpte buluşturan tatlı ve duygusal bir romantik komedi.

IMDb: 7.3

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21. The Ballad of Wallis Island (2025)

21. The Ballad of Wallis Island (2025)

İngiltere açıklarındaki ıssız bir adada tek başına yaşayan, piyangodan büyük ikramiye kazanmış tuhaf bir adam, en sevdiği folk ikilisini evinde özel bir konser vermeleri için adaya davet eder. Ancak yıllar önce hem müzikal hem romantik ortaklıkları sona eren eski sevgililer Herb ve Nell, ilk kez yeniden aynı sahneyi paylaşmak zorunda kalır. Yarım kalan şarkılar ve söylenmemiş sözler, adanın sakin rüzgarında yeniden su yüzüne çıkar. Hem güldüren hem içinizi ısıtan, küçük ama kocaman kalpli bir film.

IMDb: 7.4

20. Love Me If You Dare - Cesaretin Var mı Aşka? (2003)

20. Love Me If You Dare - Cesaretin Var mı Aşka? (2003)

Birbirlerinin en iyi arkadaşları olan Julien ve Sophie, çocukken başladıkları tuhaf oyunu, yetişkinlik dönemlerinde de sürdürürler. Korkusuzluk içeren bir tür yarışmadır bu oyun. Cüretkar hünerlerini ortaya koyarak birbirlerini yenmeye çalışırlar. Sophie’nin Polonya kökenli olduğu için ırk ayrımı yapan çocuklarca tacizi ve Julien’in hasta annesi ve sorunlu babası nedeni ile yaşadıkları, her ikisini birbirlerine daha da fazla yakınlaştırır. Bu oyun aracılığı ile sık sık birbirlerinin acılarını dindirmek için çaba sarf ederler. Ancak bir açıdan bu oyun, onların birbirleri için yaratılmış olma ihtimalleri gerçeğini savuşturuyor da olabilir.

IMDb: 7.5

19. Devdas (2002)

19. Devdas (2002)

1900'lü yılların başında geçen film, Devdas isimli bir gencin 10 yıl Londra'da yaşadıktan sonra, Hindistan'a dönüş yolculuğunu konu alıyor. Devdas ve yanında büyüdüğü ailenin kızı Paro, yıllarca aynı çatı altında yaşamanın getirdikleriyle aşık olmuşlardır ve evlenmek isterler. Fakat ailelerinin onayını alamazlar, dahası Devdas'ın annesi bu evliliği engellemek için pek çok olay çıkartır; öyle ki Devdas kendisini alkole verir. Dahası Paro'nun ailesi de kızlarını zengin bir Toprak sahibiyle evlendirme kararlıdırlar. İki aşıksa halen birbirlerini deli gibi severler....

IMDb: 7.6

18. The Bridges of Madison County - Yasak İlişki (1995)

18. The Bridges of Madison County - Yasak İlişki (1995)

Clint Eastwood ve Meryl Streep'in başrollerde olduğu Yasak İlişki, Robert James'in çok satan romanından uyarlandı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Iowa-Madison County'de sakin bir yaşam süren Francesca, fotoğraf sanatçısı Robert'a âşık olur. Francesca, ailesinin kasaba dışında olduğu her vakitte Robert'la birlikte dolu dizgin aşkını yaşarken bir yandan da evliliğini ve sorgulamaktadır. 

IMDb: 7.6

17. (500) Days of Summer - Aşkın (500) Günü (2009)

17. (500) Days of Summer - Aşkın (500) Günü (2009)

Umutsuz romantik Tom Hansen, ruh eşi olduğuna inandığı Summer terk edildikten sonra, işlerin nerede yanlış gittiğini ve onu nasıl geri kazanabileceğini anlamaya çalışmak için ilişkileri üzerine düşünmeye başlar. Film, Tom'un Summer'a olan duygularının yitip biteceği, yeni bir ilişkiyle tekrar hayata tutunacağına güne kadar geçen sürede yaşadıklarını anlatıyor. 

IMDb: 7.6

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16. The Fault In Our Stars - Aynı Yıldızın Altında (2014)

16. The Fault In Our Stars - Aynı Yıldızın Altında (2014)

John Green’in aynı adlı romanından uyarlanan Aynı Yıldızın Altında, troid kanseriyle mücadele eden Hazel ile daha önce beyin tümöründen dolayı bir bacağını kaybetmiş Augustus'un birbirlerine olan sevgisine odaklanıyor. Film, kanser destek grubunda tanışan ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlanan ikilinin büyük bir hayalin peşinde çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

IMDb: 7.6

15. Midnight in Paris - Paris'te Gece Yarısı (2011)

15. Midnight in Paris - Paris'te Gece Yarısı (2011)

Gil ve Inez, evlenme arifesinde olan bir çifttir. Inez'in babasının işi gereği Paris'e giden ve bunu bir tatile çeviren çift bir süre sonra ilginç olaylar yaşamaya başlar. Çünkü Gil, geceleri Paris sokaklarında sıra dışı maceralar yaşamakta ve yeteneklerini keşfederken aşkı da iliklerine kadar hissetmektedir.

IMDb: 7.6

14. Silver Linings Playbook - Umut Işığım (2012)

14. Silver Linings Playbook - Umut Işığım (2012)

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano, yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Vicky'yi bu sayede geri kazanmaktır. Fakat durum Pat için sandığından daha zor olacaktır. Bir yemekte, aile dostu Tiffany ile karşılaşan Pat, genç kadınla eski eşine ulaşmak amacıyla yakınlaşır. Bir 'iyilik' karşılığı Pat'e yardım teklif eden Tiffany, her ikisi içinde umut ışığı olacak yeni bir kapı açacaktır...

IMDb: 7.7

13. Once - Bir Zamanlar (2007)

13. Once - Bir Zamanlar (2007)

Dublin'de gitar çalan aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı olan İrlandalı bir adam, bir gün sokakta çalarken Çek bir kızla tanışır. Adamın maddi durumu pek iyi değildir ve babasının dükkanında ona yardım ederken bir yandan da sokaklarda çalarak para kazanmaya çalışmaktadır. Kız da eşiyle ayrıdır; gündüzleri çalışıp beraber yaşadığı annesine ve kızına bakmaktadır. Hayali albüm çıkarmak olan adam müzik şirketlerine yollamak için demo hazırlamaya karar verince piyano çalan kızla birlikte çalışmaya başlar. Kız ve erkek onları bir araya getiren müzik sayesinde birbirlerini de tanıyacaklardır.

IMDb: 7.8

12. Pride & Prejudice - Aşk ve Gurur (2005)

12. Pride & Prejudice - Aşk ve Gurur (2005)

Film, Jane Austen’in beş kız kardeş, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty ve Lydia Bennet’i anlatan romanından uyarlanmıştır. Hikaye George dönemi İngilteresinde geçer. Ailenin yaşamı, genç ve zengin bir adam olan Bay Bingley’in ve onun en yakın arkadaşı Bay Darcy’nin komşu gelişleri ile tepetaklak olur. Kızların anneleri olan Bayan Bennet, onların evlenmelerini istemektedir. Bay Bingley’in iyi bir aday olduğuna kanaat getirir. Bu aday ise Jane’den etkilenecektir. Bu durumu fark eden anneleri, kızını yağmurlu bir günde Bingley’in malikanesine gönderir. Geri dönemeyen Jane, üstüne bir de hastalanır. Bu kez ona yardıma giden Elizabeth de Bay Darcy’nin takibine takılır. Elizabeth bu durumdan hoşlansa da esas Bay Wickham’dan ziyadesi ile etkilenecektir. Lydia işin içine hesapsızca dahil olduğunda cesaret kavramı gözler önüne serilir. Gururun, aşkın önüne geçtiği bir çizgide kız kardeşlerin yaşamları umulmadık bir biçimde karmaşıklaşacaktır.

IMDb: 7.8

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11. The Notebook - Not Defteri (2004)

11. The Notebook - Not Defteri (2004)

Yaşlılar için yapılmış bir bakımevinde yaşayan ve çevresindekiler tarafından 'Duke' diye çağırılan ihtiyar adam sararmış defterinde yazılı olan bir aşk hikayesini okumaya başlar. Hikaye 1940 yılında başlar. Güney Carolina'da yer alan Seabrook Adası'na Allie Hamilton isimli 17 yaşında bir genç kız gelir. Ailesiyle birlikte tatile gelen Allie, burada yaşayan Noah isimli bir gençle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki sınıfsal ve ekonomik farklılıklara rağmen birbirlerine duydukları hissi engellemez, doyasıya yaşamaya başlarlar. Ancak onları bekleyen ayrılık 2. Dünya Savaşı'nın kızışmasıyla birlikte gelmek üzeredir.

IMDb: 7.8

10. About Time - Zamanda Aşk (2013)

10. About Time - Zamanda Aşk (2013)

21 yaşına basan Tim Lake, ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yeteneğinin olduğunu öğrenir. Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve Tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen Tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar. Kısa bir süre Londra'ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Mary'e aşık olur. Tim herkesten gizlediği yeteneğini ilişkilerine de yeni bir 'boyut' getirmesi için kullanmaya başlar ve bu sayede her adımı hatasız atlatmayı planlar. Ancak bir süre sonra her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini ve hataların da hayatın gerekli birer parçası olduğunu fark eder.

IMDb: 7.8

9. Hamnet (2025)

9. Hamnet (2025)

Maggie O'Farrell'ın çok satan romanından uyarlanan film, William Shakespeare ile eşi Agnes'in hikâyesini anlatıyor. 16. yüzyıl İngiltere'sinde, doğayla iç içe yaşayan sıra dışı bir kadın olan Agnes ile genç bir Latince öğretmeni olan William arasında tutkulu bir aşk başlar. Birlikte kurdukları yuva, William'ın Londra tiyatrolarına gitmesi ve yaşadıkları büyük kayıpla sınanır. Chloé Zhao'nun yönettiği, Jessie Buckley ve Paul Mescal'ın göz dolduran performanslarıyla aşkın yasla nasıl sınandığını anlatan yürek burkan bir başyapıt.

IMDb: 7.8

8. Her - Aşk (2013)

8. Her - Aşk (2013)

Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.

IMDb: 7.9

7. Titanic - Titanik (1997)

7. Titanic - Titanik (1997)

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia'ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

IMDb: 8.0

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6. In the Mood for Love - Aşk Zamanı (2000)

6. In the Mood for Love - Aşk Zamanı (2000)
i1.wp.com

Aşk Zamanı, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor. Hong Kong, 1960'lı yılların başlarını yaşamaktadır. Chau lokal bir gazetenin yazı işleri müdürüdür. Karısıyla birlikte büyük oranda Şangaylıların hayatlarını sürdürdükleri bir apartmana taşınırlar. Chau bir gün kapı komşusu Li-Chun ile karşılaşır. İkisi de eşlerinden bağımsız bir şekilde eşya taşımaktadırlar. Günden güne birbirleriyle yakınlaşmaya başlayan ikili bir süre sonra tuhaf bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bu da eşlerinin de birlikte oldukları gerçeğidir. Artık onların da kendilerini ve ilişkilerini yeniden gözden geçirebilecekleri bir ortam oluşmuştur.

IMDb: 8.0

5. Before Sunrise - Gün Doğmadan (1995)

5. Before Sunrise - Gün Doğmadan (1995)

Gün Doğmadan Önce, yolları kesişen bir kadın ve bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende karşılaşıp tanışan iki farklı insan, Jesse ve Celine bu yolculuğa sıra dışı bir şekilde sürdürürler. Viyana şehrindeyken trenden inmeye ve birlikte bir günlüğüne bu şehirde kalmaya karar veren ikili, Viyana sokaklarının sonsuzluğunda ilginç bir gün yaratma fırsatını yakalarlar. Bu süreçte birbirlerine karşı bir şeyler hissetseler de asla sözlere dökemezler. Çok emin oldukları tek şey ise bu gecenin birlikte geçirecekleri ilk ve son gece olacağıdır.

IMDb: 8.1

4. Amélie (2001)

4. Amélie (2001)

Amelie, Ünlü Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet’nin beş dalda Oscar’a aday gösterilen ve son on yılın en ses getiren yapımları arasında. Bu Fransız komedisi bizi genç ve özel bir kadınla tanışmaya davet ediyor; her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie’nin hikayesine... Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır?

IMDb: 8.2

3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)

3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)

Sil Baştan, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish’in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.

IMDb: 8.3

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

Asya ve İlyas birbirlerine delicesine âşık olan ve kaçarak evlenen iki gençtir. İlyas'ın bir diğer aşkı ise kamyonudur. Bir gün İlyas'ın kamyonuyla ilgili bir sorun çıkar ve işler, kamyonun elinden alınmasına kadar gider. Bu duruma içerleyen Asya da iş yerine gidip patronlarla konuşur. Fakat İlyas bunu gururuna yediremez ve Asya'ya tokat atar. Sonrasında da Asya'yı aldatır. Bu yaşananları kaldıramayan Asya, çocuğuyla birlikte yollara düşer. Yolda Cemşit'le tanışır ve bu adam hem Asya'ya hem de oğluna kendi ailesi gibi sahip çıkar. Artık sıcak bir yuvası olan Asya, yıllar sonra İlyas'la tekrar karşılaştığında hayatının seçimini yapmak zorunda kalacaktır.

IMDb: 8.4

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1. Casablanca - Kazablanka (1942)

1. Casablanca - Kazablanka (1942)

Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın sergilediği performansla akıllara kazınan kült yapım Kazablanka, 2. Dünya Savaşı yıllarında Fas'ta geçiyor. Rick Blaine, bir bar iletmektedir. Bir gün buraya eski aşkı Ilsa gelir. Ancak yanında direniş lideri olan esi Victor Laszlo da vardır. Rick, eski aşkı ve eşinin şehirden kaçmasına yardım edebilecek tek kişidir. Peki bunu yapabilecek midir?

IMDb: 8.5

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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