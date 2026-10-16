Aşka Olan İnancınızı Tekrar Kazanmanıza Sebep Olacak Tüm Zamanların En İyi Aşk Filmleri
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Aşka olan inancınızı mı kaybettiniz? Merak etmeyin, sinema tam da bunun için var! Casablanca'dan Selvi Boylum Al Yazmalım'a, Before Sunrise'dan Titanic'e kadar kuşaklar boyu kalpleri ısıtan klasiklerin yanına, Jessie Buckley ve Paul Mescal'lı Hamnet, Hugh Jackman ve Kate Hudson'lı Song Sung Blue ve Voicemails for Isabelle gibi 2025-2026'nın en çok sevilen aşk filmlerini de ekledik. Listeyi güncel IMDb puanlarına göre sıraladık; en yüksek puanlı film en sonda sizi bekliyor. Keyifli izlemeler!
Not: 2025 öncesi filmlerin açıklamaları Beyazperde'den alınmıştır.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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31. 50 First Dates - 50 İlk Öpücük (2004)
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30. Issız Adam (2008)
29. The Love Hypothesis (2026)
28. Eternity (2025)
27. P.S. I Love You - Not: Seni Seviyorum (2007)
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26. Beauty and the Beast - Güzel ve Çirkin (2017)
25. Ghost - Hayalet (1990)
24. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)
23. Song Sung Blue (2025)
22. Voicemails for Isabelle (2026)
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21. The Ballad of Wallis Island (2025)
20. Love Me If You Dare - Cesaretin Var mı Aşka? (2003)
19. Devdas (2002)
18. The Bridges of Madison County - Yasak İlişki (1995)
17. (500) Days of Summer - Aşkın (500) Günü (2009)
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16. The Fault In Our Stars - Aynı Yıldızın Altında (2014)
15. Midnight in Paris - Paris'te Gece Yarısı (2011)
14. Silver Linings Playbook - Umut Işığım (2012)
13. Once - Bir Zamanlar (2007)
12. Pride & Prejudice - Aşk ve Gurur (2005)
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11. The Notebook - Not Defteri (2004)
10. About Time - Zamanda Aşk (2013)
9. Hamnet (2025)
8. Her - Aşk (2013)
7. Titanic - Titanik (1997)
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6. In the Mood for Love - Aşk Zamanı (2000)
5. Before Sunrise - Gün Doğmadan (1995)
4. Amélie (2001)
3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)
2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
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1. Casablanca - Kazablanka (1942)
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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