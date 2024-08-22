Yoğun Turizmden Şikayetçi Olan Barselona Halkının Duvar Yazıları
Yoğun Turizmden Şikayetçi Olan Barselona Halkının Duvar Yazıları
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İspanya'nın Barselona kentinde yerel halk uzun süredir gelen turistlerden şikayetçi. Yoğun talepten dolayı artan kiralar ve fiyatlardan şikayetçi olan halk tepkisini farklı yollarla dile getiriyor.
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Su tabancası eylemlerinin yanında duvar yazılarıyla da aşırı yoğunluğa tepki gösteren halk duvarlarını da bu amaç doğrultusunda kullanıyor.
"Turist: senin lüks seyahatin benim günlük derdim."
"Vuramıyorsak neden turist mevsimi diyoruz?"
Turistler evinize!
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Hoşgeldin turist;
"Turist evine!"
"Turizm şehri öldürüyor."
"Turizm eşittir işgal kuvveti"
"Turist evine dön, hoşgelmedin."
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"Turistler! Biralarınıza tükürüyoruz. Şerefe"
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