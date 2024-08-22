Yoğun Turizmden Şikayetçi Olan Barselona Halkının Duvar Yazıları

İspanya'nın Katalunya eyaletine bağlı Barselona mimari yapısı ve kültürüyle pek çok kişinin hayalini kurduğu bir kent. Ancak turistlerin hayali şehrin yerlilerinin kabusu olmuş durumda. Artan kiralar ve diğer fiyatlar, üstüne gelen yoğunluk pek çok Barselonalı'yı kentlerinden ayrılmaya zorluyor.