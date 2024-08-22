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Yoğun Turizmden Şikayetçi Olan Barselona Halkının Duvar Yazıları

Yoğun Turizmden Şikayetçi Olan Barselona Halkının Duvar Yazıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 17:11

İspanya'nın Katalunya eyaletine bağlı Barselona mimari yapısı ve kültürüyle pek çok kişinin hayalini kurduğu bir kent. Ancak turistlerin hayali şehrin yerlilerinin kabusu olmuş durumda. Artan kiralar ve diğer fiyatlar, üstüne gelen yoğunluk pek çok Barselonalı'yı kentlerinden ayrılmaya zorluyor.

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İspanya'nın Barselona kentinde yerel halk uzun süredir gelen turistlerden şikayetçi. Yoğun talepten dolayı artan kiralar ve fiyatlardan şikayetçi olan halk tepkisini farklı yollarla dile getiriyor.

İspanya'nın Barselona kentinde yerel halk uzun süredir gelen turistlerden şikayetçi. Yoğun talepten dolayı artan kiralar ve fiyatlardan şikayetçi olan halk tepkisini farklı yollarla dile getiriyor.

Su tabancası eylemlerinin yanında duvar yazılarıyla da aşırı yoğunluğa tepki gösteren halk duvarlarını da bu amaç doğrultusunda kullanıyor.

Su tabancası eylemlerinin yanında duvar yazılarıyla da aşırı yoğunluğa tepki gösteren halk duvarlarını da bu amaç doğrultusunda kullanıyor.

"Turist: senin lüks seyahatin benim günlük derdim."

"Turist: senin lüks seyahatin benim günlük derdim."

"Vuramıyorsak neden turist mevsimi diyoruz?"

"Vuramıyorsak neden turist mevsimi diyoruz?"

Turistler evinize!

Turistler evinize!
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Hoşgeldin turist;

Hoşgeldin turist;

Bu semtteki tatil dairelerinin kiralanması yerel sosyokültürel dokuyu bozuyor ve spekülasyonlara neden oluyor. Pek çok yerel sakin dışarı atılmaya zorlanıyor.

İyi tatiller...

"Turist evine!"

"Turist evine!"

"Turizm şehri öldürüyor."

"Turizm şehri öldürüyor."

"Turizm eşittir işgal kuvveti"

"Turizm eşittir işgal kuvveti"

"Turist evine dön, hoşgelmedin."

"Turist evine dön, hoşgelmedin."
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"Turistler! Biralarınıza tükürüyoruz. Şerefe"

"Turistler! Biralarınıza tükürüyoruz. Şerefe"

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