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Rahmi Koç'un Kolunda Görüntülenen 75 Dolarlık Kol Saati Gündem Oldu

Rahmi Koç'un Kolunda Görüntülenen 75 Dolarlık Kol Saati Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 15:02

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Beşiktaş kafilesini İsviçre'ye uğurlarken görüntülenmişti. Ünlü iş insanı yaz kombini ve kolundaki saatle dikkat çekti.

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Lüks saat meselesi uzun süredir gündemimizi meşgul ediyor. Bazen bir ev bazen bir daire fiyatına satılan saatler medyada gündem olabiliyor.

Lüks saat meselesi uzun süredir gündemimizi meşgul ediyor. Bazen bir ev bazen bir daire fiyatına satılan saatler medyada gündem olabiliyor.

Ancak her zenginin ultra lüks saat takma gibi bir zorunluluğu yok. Bill Gates'in 40 dolarlık Casio'su da buna örnek.

Ancak her zenginin ultra lüks saat takma gibi bir zorunluluğu yok. Bill Gates'in 40 dolarlık Casio'su da buna örnek.

Rahmi Koç da Beşiktaş kafilesiyle karşılaştığında kolundaki saatle dikkat çekti. Ancak bu kez saatin pahalılığı değil nispeten uygunluğuyla.

Rahmi Koç da Beşiktaş kafilesiyle karşılaştığında kolundaki saatle dikkat çekti. Ancak bu kez saatin pahalılığı değil nispeten uygunluğuyla.

Saatin 75 dolara satılan bir pilli bir Swatch olduğu ortaya çıktı.

Saatin 75 dolara satılan bir pilli bir Swatch olduğu ortaya çıktı.

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