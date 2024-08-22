Rahmi Koç'un Kolunda Görüntülenen 75 Dolarlık Kol Saati Gündem Oldu
Rahmi Koç'un Kolunda Görüntülenen 75 Dolarlık Kol Saati Gündem Oldu
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Lüks saat meselesi uzun süredir gündemimizi meşgul ediyor. Bazen bir ev bazen bir daire fiyatına satılan saatler medyada gündem olabiliyor.
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Ancak her zenginin ultra lüks saat takma gibi bir zorunluluğu yok. Bill Gates'in 40 dolarlık Casio'su da buna örnek.
Rahmi Koç da Beşiktaş kafilesiyle karşılaştığında kolundaki saatle dikkat çekti. Ancak bu kez saatin pahalılığı değil nispeten uygunluğuyla.
Saatin 75 dolara satılan bir pilli bir Swatch olduğu ortaya çıktı.
Yorumlar da geldi.
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