YKS'de İlk Bine Giren Öğrencilerin Kazandıkları Bölümler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite sınavında yüksek puan alan öğrencilerin tercihleri de belli oldu. Türkiye birincileri çoğunlukla tıp bölümünü seçerken ilk 1000'e giren adayların tercihleri de ortaya çıktı. AA'dan Buğrahan Ayhan'ın aktardığı habere göre, mühendislik, tıp, hukuk gibi alanları tercih edenler de oldukça fazla.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YKS'de ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri üniversite bölümleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleceğin mesleklerine talep oldukça fazla.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın