YKS'de İlk Bine Giren Öğrencilerin Kazandıkları Bölümler Belli Oldu

Açıklamaya göre, YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu doğrultusunda açtığı yeni programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 10'u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşirken bu öğrencilerin 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000 içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 2'si ilk 500'de yer aldı. Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 3'ü İşletme ve Yapay Zeka, 2'si Felsefe ve Yapay Zeka, 2'si Tarih ve Yapay Zeka programlarını kazandı.

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday ise geçen yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliğine yerleşti.