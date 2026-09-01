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YKS'de İlk Bine Giren Öğrencilerin Kazandıkları Bölümler Belli Oldu

YKS'de İlk Bine Giren Öğrencilerin Kazandıkları Bölümler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:47
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YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite sınavında yüksek puan alan öğrencilerin tercihleri de belli oldu. Türkiye birincileri çoğunlukla tıp bölümünü seçerken ilk 1000'e giren adayların tercihleri de ortaya çıktı. AA'dan Buğrahan Ayhan'ın aktardığı habere göre, mühendislik, tıp, hukuk gibi alanları tercih edenler de oldukça fazla.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan

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YKS'de ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri üniversite bölümleri belli oldu.

YKS'de ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri üniversite bölümleri belli oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri programlar belli oldu.

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. 

Sayısal programlarda:

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 194 öğrenci

  • Bilgisayar Mühendisliği - 135 öğrenci

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - 43 öğrenci

  • Endüstri Mühendisliği - 38 öğrenci

  • Uçak Mühendisliği - 24 öğrenci

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program hukuk oldu. 

  • Hukuk - 185 öğrenci 

  • İşletme - 181 

  • İktisat - 171 öğrenci 

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü. 

  • Tıp - 57 öğrenci 

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 14 öğrenci

  • Bilgisayar Mühendisliği - 12 öğrenci

  • Endüstri Mühendisliği - 9 öğrenci

Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. 

  • Tarih - 105 öğrenci

  • Özel Eğitim Öğretmenliği - 83 öğrenci

  • Hukuk - 83 öğrenci

  • Türk Dili ve Edebiyatı - 48 öğrenci

  • İlahiyat - 46 öğrenci

Geleceğin mesleklerine talep oldukça fazla.

Geleceğin mesleklerine talep oldukça fazla.

Açıklamaya göre, YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu doğrultusunda açtığı yeni programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 10'u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşirken bu öğrencilerin 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000 içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 2'si ilk 500'de yer aldı. Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 3'ü İşletme ve Yapay Zeka, 2'si Felsefe ve Yapay Zeka, 2'si Tarih ve Yapay Zeka programlarını kazandı.

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday ise geçen yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliğine yerleşti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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