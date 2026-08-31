MEB, Ders Kitaplarıyla Birlikte İki Ücretsiz Eser Daha Dağıtacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her sene öğrencilere ücretsiz verilen ders kitaplarına, bu sene iki yeni eser daha ekledi. Öğrencilere, Türk dünyasının ortak tarih ve kültür mirasını yakından tanımaları için animasyonların, rotaların olduğu atlas hediye edilecek.
'Turkuaz Kimlik' uygulamasıyla desteklenen atlas, öğrencilerin ilgisini çekecek.
Kaynak: MEB
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere iki yeni eser.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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