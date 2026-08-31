MEB, Ders Kitaplarıyla Birlikte İki Ücretsiz Eser Daha Dağıtacak

Millî Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik 'Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ve 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' eserlerinin hazırlandığını duyurdu. Bu doğrultuda, öğrencilerin millî, manevi ve kültürel değerleri tanımaları, tarihî ve kültürel miraslarıyla güçlü bağlar kurmaları ve Türk dünyasına ilişkin ortaklık bilinci geliştirmeleri amaçlanıyor.

İlgili yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı çalışmalar yürütüldü ve eserler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere hediye edilecek şekilde hazırlandı.

Yeni eğitim öğretim yılı başında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarıyla birlikte sıralarda yerini alacak materyallerin takdim yazısını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaleme aldı.

Hakan ve Bilge adlı iki kardeşin merkezinde olduğu eserde macera; dedelerinin onlara verdiği, sayfaları henüz boş olan gizemli bir atlasla başlıyor. Atlasın içinden çıkan alageyik figürlü ayraç, kardeşleri Türk dünyasının farklı coğrafyalarına uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Her yeni durakta atlasın boş sayfaları; öğrenilen bilgiler, keşfedilen kültürel değerler ve yaşanan hatıralarla adım adım anlam kazanıyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce lise öğrencileri için hazırlanan 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu', gençleri Altaylardan Adriyatik'e uzanan Türk dünyasının ortak hafızasını keşfetmeye davet ediyor.

Atlasın kurgusu, Bilge ve Hakan'ın Turan dedelerinin kütüphanesinde buldukları Kâşgarlı Mahmud'a ait 'Dîvânu Lugâti't-Türk' adlı eserde yer alan Türk dünyası haritasını incelemeleri ve dedelerinden kalan mektubu okumalarıyla başlıyor.

Mektuptaki çağrıdan yola çıkan Bilge ve Hakan'ın Malazgirt'te başlayan yolculuğu; Ahlat, Bakü, Aşkabat, Semerkant, Bişkek, Ötüken ve Mostar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tarihî ve kültürel merkezden geçerek Ankara'da tamamlanıyor.

Atlas; Anadolu ve Kafkasya'dan Türkistan ve Sibirya'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e uzanan 15 ana rota üzerinden Türk dünyasının geniş coğrafyasını ele alıyor.

Öğrenciler, atlasın farklı bölümlerinde yer verilen karekodlar aracılığıyla Bilge ve Hakan'ın yolculuklarını anlatan animasyonlara, dijital videolara, etkileşimli haritalara, sanal turlara ve zenginleştirilmiş eğitim içeriklerine erişebilecek.