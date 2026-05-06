Yılmaz Morgül'den Ajda Pekkan Ve Ebru Gündeş'e Çok Sert Sözler!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2026 - 23:12

Yılmaz Morgül, Yıldız Tilbe konserinde yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’e sert sözlerle yüklenen Morgül, “Konuşmaya devam edersem sokağa çıkamazlar” dedi.

Yılmaz Morgül yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları, sıra dışı tavırları ve magazin dünyasında yarattığı olaylarla da gündemden düşmeyen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Son dönemde verdiği röportajlarla yeniden gündeme oturan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde katıldığı Katarsis programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Pek çok ünlü isim hakkında oldukça radikal yorumlarda bulunduğu konuşulan Morgül’ün sözleri sosyal medyada günlerce tartışılmıştı. 

Ancak bununla da sınırlı kalmamış; hemen ardından Saba Tümer’in programına konuk olmuş ve yine magazin dünyasının çok konuşulan isimlerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Morgül’ün özellikle Ebru Gündeş, Ajda Pekkan ve Hülya Avşar hakkında sarf ettiği sözler kısa sürede gündem olmuştu.

Yılmaz Morgül bu sefer de Yıldız Tilbe konserinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'e çıkışan Yılmaz Morgül, 'Hepsine hodri meydan! Onlara sorun, konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Arkası yarın olur çünkü ben konuşmaya devam edersem. Siz benim bu kadar sanat yaşantımda nasıl dobra bir insan olduğumu biliyorsunuz. Benim geçmişimde skandallarım yok, sansasyonlarım yok ama bana yapılanları ben açık açık söylüyorum. Cesaretleri varsa konuşurlar ama bunun arkasından Yılmaz Morgül ikinci bölüm gelir. O zaman sokağa çıkamazlar' ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
