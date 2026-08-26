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Yılların Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Oğulları Kocaman Oldu!

Yılların Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Oğulları Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 13:14
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Yılların Polat Alemdar'ı bu kez oğullarıyla gündemde! Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği unutulmaz karakterle Türk televizyon tarihine damga vuran Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'i de kameralardan uzakta büyütmeyi tercih ediyor. Şaşmaz, son olarak Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklarıyla birlikte Ahlat'ı ziyaret etti. “Ahlat gezisi” notuyla paylaşılan karelerde iki kardeşin ne kadar büyüdüğü görenleri şaşırttı.

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Necati Şaşmaz, Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Necati Şaşmaz, Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Kendi anlatımına göre 2001 yılında ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Şaşmaz, ABD'ye dönüş biletini 11 Eylül tarihine aldı. Ancak İkiz Kuleler'e gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle planladığı uçuş gerçekleşmeyince ailesinin de ısrarıyla Türkiye'de kalmaya karar verdi. Bir süre Ankara'da sigorta acentesi işleten Şaşmaz'ın hayatı, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav ile yaptığı görüşmenin ardından tamamen değişti.

Osman Sınav'ın kendisine sunduğu teklif üzerine daha önce hiçbir profesyonel oyunculuk deneyimi bulunmamasına rağmen Kurtlar Vadisi dizisinin başrolünü kabul eden Necati Şaşmaz, 2003 yılında Polat Alemdar olarak seyirci karşısına çıktı. 

Polat Alemdar'ın ağırbaşlı tavırları, kendine özgü konuşma biçimi ve unutulmaz replikleri Necati Şaşmaz'la öylesine bütünleşti ki oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen hala canlandırdığı karakterin adıyla anılmaya devam ediyor.

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi aynı evrende geçen pek çok projede rol aldı. Kamera karşısındaki çalışmalarının yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapan ünlü isim, uzun yıllar boyunca televizyonun en yüksek reyting alan yapımlarından birinin merkezinde yer aldı. Dizinin 2016 yılında ekran yolculuğunu tamamlamasının ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Şaşmaz, son yıllarda yalnızca katıldığı özel etkinlikler ve seyrek sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu dünyaya geldi.

Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu dünyaya geldi.

Necati Şaşmaz, özel hayatını uzun süre kameralardan uzak yaşamaya çalışsa da 2012 yılında Nagehan Kaşıkçı ile yaptığı evlilik magazin gündeminde geniş yer buldu. Çift, 12 Aralık 2012 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten 2013 yılında Ali Nadir, 2017 yılında ise Yusuf Emir adını verdikleri iki oğulları dünyaya geldi.

Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın evliliği ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelmeye başladı. 2019 yılında karşılıklı olarak açılan davalarla başlayan çekişmeli boşanma süreci yaklaşık iki yıl devam etti. Mahkeme, 2021 yılında çiftin boşanmasına karar verirken böylece dokuz yıllık evlilik de resmen sona ermiş oldu. 

Çiftin oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ise tüm bu süreç boyunca mümkün olduğunca magazin dünyasından uzak büyütüldü. Necati Şaşmaz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olmadığı için oğullarını da oldukça nadir paylaştı. Bu nedenle Ali Nadir ve Yusuf Emir'in babalarıyla birlikte yer aldığı her yeni kare, Kurtlar Vadisi hayranlarının büyük ilgisini çekti.

İki kardeş daha önce Necati Şaşmaz'ın doğum günü kutlamasında babalarıyla birlikte görüntülenmişti. Uzun bir aranın ardından ortaya çıkan çocukların ne kadar büyüdüğünü gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyememişti. Özellikle Ali Nadir'in babasına olan benzerliği dikkat çekerken Şaşmaz'ın oğullarıyla arasındaki samimi bağ da paylaşılan görüntülere yansımıştı.

Oğullarıyla Ahlat'ı ziyaret eden Necati Şaşmaz'ın son hali ve çocuklarının değişimi dikkat çekti.

Oğullarıyla Ahlat'ı ziyaret eden Necati Şaşmaz'ın son hali ve çocuklarının değişimi dikkat çekti.

Necati Şaşmaz, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılmak üzere oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte Bitlis'in tarihi ilçesi Ahlat'a gitti. Uzun süredir çocuklarıyla birlikte yeni bir paylaşım yapmayan oyuncu, ziyaret sırasında çekilen kareleri sosyal medya hesabından “Ahlat gezisi” notuyla yayınladı. 

Tarihi alanları oğullarıyla birlikte gezen Necati Şaşmaz'ın paylaştığı fotoğraflar kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmaya başladı. Ali Nadir ve Yusuf Emir'in artık iyice büyümüş olması takipçileri şaşırtırken iki kardeşin babalarına olan benzerliği de gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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