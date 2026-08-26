Yılların Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Oğulları Kocaman Oldu!

Kendi anlatımına göre 2001 yılında ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Şaşmaz, ABD'ye dönüş biletini 11 Eylül tarihine aldı. Ancak İkiz Kuleler'e gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle planladığı uçuş gerçekleşmeyince ailesinin de ısrarıyla Türkiye'de kalmaya karar verdi. Bir süre Ankara'da sigorta acentesi işleten Şaşmaz'ın hayatı, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav ile yaptığı görüşmenin ardından tamamen değişti.

Osman Sınav'ın kendisine sunduğu teklif üzerine daha önce hiçbir profesyonel oyunculuk deneyimi bulunmamasına rağmen Kurtlar Vadisi dizisinin başrolünü kabul eden Necati Şaşmaz, 2003 yılında Polat Alemdar olarak seyirci karşısına çıktı.

Polat Alemdar'ın ağırbaşlı tavırları, kendine özgü konuşma biçimi ve unutulmaz replikleri Necati Şaşmaz'la öylesine bütünleşti ki oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen hala canlandırdığı karakterin adıyla anılmaya devam ediyor.

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi aynı evrende geçen pek çok projede rol aldı. Kamera karşısındaki çalışmalarının yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapan ünlü isim, uzun yıllar boyunca televizyonun en yüksek reyting alan yapımlarından birinin merkezinde yer aldı. Dizinin 2016 yılında ekran yolculuğunu tamamlamasının ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Şaşmaz, son yıllarda yalnızca katıldığı özel etkinlikler ve seyrek sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.