Yılların Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Oğulları Kocaman Oldu!
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Yılların Polat Alemdar'ı bu kez oğullarıyla gündemde! Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği unutulmaz karakterle Türk televizyon tarihine damga vuran Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'i de kameralardan uzakta büyütmeyi tercih ediyor. Şaşmaz, son olarak Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklarıyla birlikte Ahlat'ı ziyaret etti. “Ahlat gezisi” notuyla paylaşılan karelerde iki kardeşin ne kadar büyüdüğü görenleri şaşırttı.
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Necati Şaşmaz, Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri oldu.
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Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu dünyaya geldi.
Oğullarıyla Ahlat'ı ziyaret eden Necati Şaşmaz'ın son hali ve çocuklarının değişimi dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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