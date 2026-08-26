Şehrin Ritmine Yetişin: Eylül Ayında Sezonu Açacak En Heyecan Verici Etkinlikler
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Havanın tam gezmelik olduğu, tatil dönüşü sendromunu rafa kaldıracak o mis gibi kültür-sanat sezonu resmi olarak açılıyor!
Konser alanında bağıra bağıra şarkı söylemeyi, tiyatroda kendinden geçmeyi ya da Boğaz havasında müziğe doymayı özleyenler burada mı? Ajandaları hazırlayın, Eylül ayında şehre damga vuracak en heyecan verici etkinlikleri sıralıyoruz!
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Kadıköy Açık Mikrofon Stand-up
Sertab Erener
Zengin Mutfağı
Snarky Puppy
Kenan Doğulu
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Anyma
Black Coffee
Hayko Cepkin
Teoman
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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