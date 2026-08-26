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Şehrin Ritmine Yetişin: Eylül Ayında Sezonu Açacak En Heyecan Verici Etkinlikler

etiket Şehrin Ritmine Yetişin: Eylül Ayında Sezonu Açacak En Heyecan Verici Etkinlikler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 14:01
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Havanın tam gezmelik olduğu, tatil dönüşü sendromunu rafa kaldıracak o mis gibi kültür-sanat sezonu resmi olarak açılıyor!

Konser alanında bağıra bağıra şarkı söylemeyi, tiyatroda kendinden geçmeyi ya da Boğaz havasında müziğe doymayı özleyenler burada mı? Ajandaları hazırlayın, Eylül ayında şehre damga vuracak en heyecan verici etkinlikleri sıralıyoruz!

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Kadıköy Açık Mikrofon Stand-up

Kadıköy Açık Mikrofon Stand-up

Hafta ortasının kasvetinden, günlük hayatın stresinden ve 'Bütün hafta ne yapacağız?' derdinden kurtulmanın en eğlenceli yolu bulundu! Kadıköy Açık Mikrofon, birbirinden yetenekli ve absürt komedyenlerle seni kahkaha dolu bir geceye davet ediyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sertab Erener

Sertab Erener

Dile kolay, tam 35 yıllık efsane bir kariyer! Güçlü ses, dev sahne performansı ve Harbiye'nin o büyülü atmosferi bir araya geliyor. Avaz avaz eşlik edeceğimiz hit şarkılar için ses tellerini şimdiden hazırla; çünkü bu turne sadece İstanbul’la sınırlı kalmıyor, coşku tüm Türkiye’ye yayılıyor!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Zengin Mutfağı

Zengin Mutfağı

Türk tiyatrosunun efsane kalemi Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan bu dev eser, bizi 15-16 Haziran 1970 olaylarının tam ortasına, zengin bir konak mutfağına götürüyor. Toplumsal çalkantıların ortasında kalakalan köşk çalışanlarının hikâyesini öyle kahkahalı ama bir o kadar da vurucu anlatıyor ki...

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Snarky Puppy

Snarky Puppy

Caz, funk, rock ve klasik soul... Kalıpları tamamen reddeden dünyaca ünlü kolektif İstanbul'u sallamaya geliyor. Müziğin sınırlarını zorlayan bu geceyi kaçırırsan çok pişman olursun!

  • 18 Eylül Cuma | 21:30

  • Volkswagen Arena

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Eylül geldi diye yaz bitti sananlar çok yanılıyor! Türk pop müziğinin bitmek bilmeyen enerjisi, dev sahne şovları ve zamansız hitleriyle Kenan Doğulu, Ege ve Akdeniz sahillerinden başlayıp Çukurova’ya uzanan dev bir konser maratonuyla yazı yeniden başlatıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Anyma

Anyma

Elektronik müziği devasa ve büyüleyici görsel şovlarla birleştiren dünya devi Anyma, 2026 küresel turnesi kapsamında İstanbul'u sallamaya geliyor. Sadece bir DJ performansı değil, hayatınızda görebileceğiniz en fütüristik deneyim olacak!

  • 12 Eylül Cumartesi | 16:00

  • İstanbul Ataköy Marina Arena

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Black Coffee

Black Coffee

Grammy ödüllü Afro house ikonu Black Coffee, Afrika ritimlerini elektronik müzikle buluşturuyor. Deniz havası eşliğinde sabaha kadar dans etmelik, tam anlamıyla unutulmaz bir gece!

  • 25 Eylül Cuma | 16:00

  • Ataköy Marina Arena

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin sahnedeyse sakin bir gece beklemek imkansız! 'Electric' turnesiyle şehirlere adeta elektrik vermeye gelen Hayko, bitmek bilmeyen enerjisi ve şovuyla sınırları zorlayacak. Boyun kaslarınıza şimdiden antrenman yaptırın.

  • 11 Eylül Cuma | 21:00 ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi - Ankara

  • 17 Eylül Perşembe | 21:00 Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • 19 Eylül Cumartesi | 21:00 Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası - İzmir

  • 26 Eylül Cumartesi  |  21.00 Antalya Açıkhava Bahçe

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Teoman

Teoman

'Paramparça' olmaya hazır mıyız? Kendi tarzı ve cool duruşuyla yıllardır rock müziğin zirvesinde olan Teoman, eylül boyunca şehir şehir gezip en efkarından en hareketlisine tüm hitlerini bizimle söyleyecek.

  • 04 Eylül Cuma | 21:00 İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • 18 Eylül Cuma | 21:00 Congresium Ankara

  • 19 Eylül Cumartesi | 21:00 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

  • 25 Eylül Cuma | 21.00 İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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