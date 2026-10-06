Bütçeni ve Modunu Söyle, İki Cevapla Sana Ekim Ayı Planı Yapalım!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekim ayı geldi çattı ve senin hâlâ bir planın yok mu? Ekim ayında birçok güzel etkinlik olacak. Bütçene ve moduna göre Ekim ayında gidebileceğin etkinlikler neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce modunu soralım...
Şimdi de bütçenden bahset bize!
Sen Akbank Caz Festivaline gitmelisin!
Sen Gırgıriye Müzikaline gitmelisin!
Sen Baba tiyatrosuna gitmelisin!
Sen Tan Taşçı konserine gitmelisin!
Sen Sibel Can konserine gitmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın