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Bütçeni ve Modunu Söyle, İki Cevapla Sana Ekim Ayı Planı Yapalım!

etiket Bütçeni ve Modunu Söyle, İki Cevapla Sana Ekim Ayı Planı Yapalım!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
06.10.2026 - 14:01
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Ekim ayı geldi çattı ve senin hâlâ bir planın yok mu? Ekim ayında birçok güzel etkinlik olacak. Bütçene ve moduna göre Ekim ayında gidebileceğin etkinlikler neler?

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Önce modunu soralım...

Şimdi de bütçenden bahset bize!

Sen Akbank Caz Festivaline gitmelisin!

Sen Akbank Caz Festivaline gitmelisin!

Senin moduna ve bütçene en uygun etkinlik 36. Akbank Caz Festivali. 200'den fazla özgün ismin ağırlandığı festival senin Ekim planında yer almalı. Farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bu eşsiz festival kaçmaz bizce!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Gırgıriye Müzikaline gitmelisin!

Sen Gırgıriye Müzikaline gitmelisin!

Birçok ünlü sanatçının bir araya geldiği müzikal, bol kahkaha ve eğlence garantili. Bu müzikalde kahkaha ve müzik bir arada. Keyifli bir gece geçirmek istiyorsan Ekim ayındaki bu etkinliği kaçırma. Çünkü senin bütçen ve modun bu etkinliğe tam uygun!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Baba tiyatrosuna gitmelisin!

Sen Baba tiyatrosuna gitmelisin!

Baba kızın arasındaki bağın anlatıldığı bu tiyatronun Ekim ayı ekinliklerinde olması gerekiyor. Hatırlamanın ve unutmanın arasındaki yolculuğun anlatıldığı tiyatroda Haluk Bilginer de var.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Tan Taşçı konserine gitmelisin!

Sen Tan Taşçı konserine gitmelisin!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Tan Taşçı'nın en sevilen aşk şarkılarını onunla birlikte söylemek çok güzel olmaz mı? Sevdiklerinle veya tek başına gideceğin konserde Tan'ın yeni ve eski birçok şarkısını onla beraber söyleyebilecekin!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Sibel Can konserine gitmelisin!

Sen Sibel Can konserine gitmelisin!

Sibel Can'ı daha önce canlı dinlemediysen çok şey kaçırıyorsun demektir. Canlı bir şekilde dinlemek ve şarkılarına eşlik etmek için Ekim ayındaki konserini ajandana eklemelisin. Sibel Can'la beraber şarkılar söylemek keyfini yerine getirmeye yetecek bizce!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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