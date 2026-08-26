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Bitmiş Hissettiğinde En Kolay Şekilde Toparlanmanı Sağlayacak 10 Bakım Tüyosu

etiket Bitmiş Hissettiğinde En Kolay Şekilde Toparlanmanı Sağlayacak 10 Bakım Tüyosu

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 14:01
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Bazı günler aynaya baktığımızda yorgunluğumuz yüzümüze yansıyor... Yoğun iş günleri, uykusuzluk, stres ve günlük koşturma hali enerjimizi tüketiyor. Tükenen enerjimiz de kendini vücudumuzda gösteriyor. 

Gelin, birlikte enerjimizi yenilemek için yapabileceğimiz bakım tüyolarına bakalım!

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1. Yüzünüzü serin suyla yıkayın.

Yorgun hissettiğiniz zaman ilk olarak yüzünüzü serin suyla yıkayın. Soğuğun etkisi sayesinde yenilenmiş hissetmenizi sağlar, ferahlık hissi verir. Ardından cildinizi nazik hareketlerle kurulayın. Güne yeniden başlamış gibi hissedersiniz...

2. Nemlendirici uygulayın.

Cildin yorgun görünmesine neden olan en önemli şeylerden biri kurumasıdır. Bu yüzden cildinize uygun bir nemlendirici alın ve uygulayın. Özellikle yanak ve alın bölgelerine masaj yaparak sürmelisiniz. Kan dolaşımını destekleyerek cildinizin daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

3. Dudak bakımını es geçmeyin.

Dudaklar bütün görünümü etkileyebilir... Kuru ve çatlamış dudaklar yorgunluğunuzu belli eder. Nemlendirici bir dudak balmı sayesinde daha sağlıklı bir görünüme ulaşabilirsiniz. Gün içinde ihtiyaç duydukça yenileyebilirsiniz.

4. Göz çevrenize soğuk kompres yapın.

Yoğun bir günün izleri göz çevresinde kendini gösterir. Soğuk kompres ya da göz maskeleriyle göz çevrenizi rahatlatabilirsiniz. Şişliği azaltmaya yardımcı olur ve daha dinlenmiş hissetmenizi sağlar. Beş dakikalık bir işlem olmasına rağmen enerjinizi yenileyebilir!

5. Saçlarınızı tarayın.

Dağınık saçlar kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir... Saçlarınızı nazik bir şekilde tarayabilirsiniz. Rahat bir topuz ya da at kuyruğu yaparak dağınık görünümü azaltabilirsiniz. Bu minik değişiklik daha düzenli hissetmenizi sağlayacaktır.

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6. Ilık duş alın.

Belki de tek ihtiyacınız ılık bir duştur... Ilık su sayesinde kaslarınız gevşer. Gün içinde biriken stres geride kalır. Çok sıcak su kullanmayın. Ilık su cildinizi yıpratmaz ve hafiflemenizi sağlar.

7. Vücut losyonunu masaj yaparak sürün.

Losyonu hızlı bir şekilde sürmek yerine küçük masaj hareketleriyle uygulayın. Bacaklarınıza ve kollarınıza nazik hareketlerle masaj yaptığınızda rutininiz daha keyifli hale gelir. Kendinize dokunarak yaptığınız bu bakım zihinsel olarak da sizi iyi hissettirecektir.

8. Ellerinize bakım yapın.

Gün boyunca en çok çalışan bölgelerden biri ellerdir... Yoğun bir nemlendirici kullanarak birkaç dakikalık bakım yapabilirsiniz. Tırnak etlerinize bakım yağı sürebilirsiniz. Ellerinize yaptığınız bu minik bakım enerjinizi yükseltebilir!

9. Temiz kıyafetler giyin.

'Zaten evdeyim.' diyerek rastgele kıyafetler giymeyin. İçinde kendinizi iyi hissedeceğiniz kıyafetleri tercih edin. Özellikle pamuklu kumaşlar sayesinde kendinizi daha rahat hissedersiniz. Kendinize her yerde ve her koşulda özen göstermelisiniz.

10. Yüz masajı yapın.

Parmak uçlarınızla yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Çene hattı ve şakak bölgesi gün içinde fazlasıyla gerginleşebilir. Nazik hareketlerle masaj yaparak bu gerginliği azaltabilirsiniz. Bakım ürünleriyle birlikte uyguladığınız masaj hareketleri daha etkili olacaktır!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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