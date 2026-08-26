Bitmiş Hissettiğinde En Kolay Şekilde Toparlanmanı Sağlayacak 10 Bakım Tüyosu

Yoğun bir günün izleri göz çevresinde kendini gösterir. Soğuk kompres ya da göz maskeleriyle göz çevrenizi rahatlatabilirsiniz. Şişliği azaltmaya yardımcı olur ve daha dinlenmiş hissetmenizi sağlar. Beş dakikalık bir işlem olmasına rağmen enerjinizi yenileyebilir!