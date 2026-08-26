Bitmiş Hissettiğinde En Kolay Şekilde Toparlanmanı Sağlayacak 10 Bakım Tüyosu
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Bazı günler aynaya baktığımızda yorgunluğumuz yüzümüze yansıyor... Yoğun iş günleri, uykusuzluk, stres ve günlük koşturma hali enerjimizi tüketiyor. Tükenen enerjimiz de kendini vücudumuzda gösteriyor.
Gelin, birlikte enerjimizi yenilemek için yapabileceğimiz bakım tüyolarına bakalım!
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1. Yüzünüzü serin suyla yıkayın.
2. Nemlendirici uygulayın.
3. Dudak bakımını es geçmeyin.
4. Göz çevrenize soğuk kompres yapın.
5. Saçlarınızı tarayın.
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6. Ilık duş alın.
7. Vücut losyonunu masaj yaparak sürün.
8. Ellerinize bakım yapın.
9. Temiz kıyafetler giyin.
10. Yüz masajı yapın.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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