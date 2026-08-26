Güney Kore'yi Ayağa Kaldıran Polis Skandalı: 298 Kayıp Dosyası Mercek Altında
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Güney Kore’nin turistik Jeju Adası’nda üç gün içinde dört kayıp kişinin cansız bedeninin bulunması, sosyal medyada cinayet ve seri katil iddialarını beraberinde getirdi. Ancak yetkililer olayların bağlantılı olmadığını açıkladı. Ülkeyi ayağa kaldıran asıl skandalın, bir polis memurunun kayıp kişilerle görüştüğünü öne sürerek dosyaları araştırmadan kapatması olduğu ortaya çıktı.
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Kayıp kadının dosyası birkaç saat içinde kapatıldı
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Üç gün içinde dört kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Polisin yürüttüğü 298 dosya tek tek inceleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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