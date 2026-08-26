Güney Kore'yi Ayağa Kaldıran Polis Skandalı: 298 Kayıp Dosyası Mercek Altında

37 yaşındaki Jang Mi-ran, Jeju’nun Hallim bölgesinde uzun süreli konakladığı tesisten 12 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra kayboldu. Erkek arkadaşı 15 Mayıs’ta polise başvurdu ancak dosyadan sorumlu memur, Jang ile görüştüğünü ve kadının bulunduğu yerin ailesine açıklanmasını istemediğini öne sürerek ihbarı birkaç saat içinde kapattı. Sonraki incelemelerde polis memuruyla Jang arasında herhangi bir görüşme kaydı bulunamadı.

Jang’ın ailesi 19 Temmuz’da yeniden kayıp ihbarında bulununca soruşturma tekrar başlatıldı. Genç kadının cansız bedeni 24 Ağustos’ta, kaybolmadan önce kaldığı tesise yakın ormanlık alanda bulundu. Polis, Jang’ın kaybolmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmiş olabileceğini ve ilk bulgulara göre cinayet ihtimalinin düşük görüldüğünü açıkladı. Kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ise devam ediyor.