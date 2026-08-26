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Güney Kore'yi Ayağa Kaldıran Polis Skandalı: 298 Kayıp Dosyası Mercek Altında

Güney Kore'yi Ayağa Kaldıran Polis Skandalı: 298 Kayıp Dosyası Mercek Altında

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 14:06
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Güney Kore’nin turistik Jeju Adası’nda üç gün içinde dört kayıp kişinin cansız bedeninin bulunması, sosyal medyada cinayet ve seri katil iddialarını beraberinde getirdi. Ancak yetkililer olayların bağlantılı olmadığını açıkladı. Ülkeyi ayağa kaldıran asıl skandalın, bir polis memurunun kayıp kişilerle görüştüğünü öne sürerek dosyaları araştırmadan kapatması olduğu ortaya çıktı.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Kayıp kadının dosyası birkaç saat içinde kapatıldı

Kayıp kadının dosyası birkaç saat içinde kapatıldı

37 yaşındaki Jang Mi-ran, Jeju’nun Hallim bölgesinde uzun süreli konakladığı tesisten 12 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra kayboldu. Erkek arkadaşı 15 Mayıs’ta polise başvurdu ancak dosyadan sorumlu memur, Jang ile görüştüğünü ve kadının bulunduğu yerin ailesine açıklanmasını istemediğini öne sürerek ihbarı birkaç saat içinde kapattı. Sonraki incelemelerde polis memuruyla Jang arasında herhangi bir görüşme kaydı bulunamadı.

Jang’ın ailesi 19 Temmuz’da yeniden kayıp ihbarında bulununca soruşturma tekrar başlatıldı. Genç kadının cansız bedeni 24 Ağustos’ta, kaybolmadan önce kaldığı tesise yakın ormanlık alanda bulundu. Polis, Jang’ın kaybolmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmiş olabileceğini ve ilk bulgulara göre cinayet ihtimalinin düşük görüldüğünü açıkladı. Kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ise devam ediyor.

Üç gün içinde dört kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Üç gün içinde dört kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Jeju’da 22-24 Ağustos tarihleri arasında daha önce kayıp olarak bildirilen dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında Jang’ın yanı sıra 60’lı yaşlarında bir erkek, denizde bulunan 70’li yaşlarında bir kişi ve vadi yakınında bulunan başka bir kayıp vardı. Jang ile 60’lı yaşlarındaki erkeğin dosyalarının aynı polis memuru tarafından, güvende oldukları doğrulanmadan kapatıldığı öne sürüldü.

Kısa sürede art arda yapılan keşifler, sosyal medyada Jeju’da bir seri katil bulunduğuna dair iddiaların yayılmasına neden oldu. Ancak yetkililer, dört ölümün birbiriyle bağlantılı olmadığını ve aynı suçun parçaları olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını bildirdi. Olayın merkezinde cinayet zinciri değil, kayıp ihbarlarının gerektiği gibi araştırılmadığını gösteren ciddi bir polis ihmali bulunuyor.

Polisin yürüttüğü 298 dosya tek tek inceleniyor

Polisin yürüttüğü 298 dosya tek tek inceleniyor

Şüpheli polis memurunun yaklaşık 17 ay görev yaptığı kayıp kişiler biriminde toplam 298 vakayı yürüttüğü belirlendi. Dosyaların tamamı yeniden incelenirken yaklaşık 10 vakanın usulsüz biçimde kapatılmış olabileceği değerlendiriliyor. Memur; görevi ihmal, resmî elektronik kayıtları tahrif etme ve kamu görevini engelleme şüphesiyle tutuklandı. Suçlamaları reddeden polis, kayıp kişilerle gerçekten iletişim kurduğunu savundu.

Jeju’daki polis merkezinin mevcut ve eski müdürleriyle iki üst düzey yetkili denetim eksikliği nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung daha fazla hesap verebilirlik çağrısı yaparken İçişleri Bakanı ve emniyet yönetimi ailelerden özür diledi. Yeni düzenleme tamamlanana kadar kayıp dosyalarının kapatılması için amir onayı zorunlu hale getirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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