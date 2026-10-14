Yıllardır Sosyal Medyada Hedef Oluyordu: INJI, Kendisine Yöneltilen FETÖ İddialarına Videoyla İsyan Etti!
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Gaslight ve Bellydancing ile TikTok'ta patlayıp dünyaya açılan ve son dönemde Manifest'in TRALALA şarkısını yazmasıyla gündemden düşmeyen INJI, yıllardır adıyla birlikte anılan FETÖ iddialarına sessiz kalmadı. Bu iddialara isyan eden INJI, Türkiye'den aslında ne zaman ayrıldığını ve nereye gittiğini açıkladı.
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Gaslight şarkısıyla TikTok'ta patlayan ve New York'ta yaşayan İstanbul doğumlu şarkıcı INJI, Manifest'in TRALALA şarkısının söz yazarı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.
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Son günlerde Manifest'in dünya sahnesine çıkış yaptığı TRALALA'nın söz yazarı da olan INJI, uzun süredir gündeme geldiği bir konuya isyan etti.
INJI, Türkiye'den 2016'da değil 2017'de İngiltere'ye gittiğini söyleyerek isyan etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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