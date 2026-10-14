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Yıllardır Sosyal Medyada Hedef Oluyordu: INJI, Kendisine Yöneltilen FETÖ İddialarına Videoyla İsyan Etti!

Yıllardır Sosyal Medyada Hedef Oluyordu: INJI, Kendisine Yöneltilen FETÖ İddialarına Videoyla İsyan Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 09:53
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Gaslight ve Bellydancing ile TikTok'ta patlayıp dünyaya açılan ve son dönemde Manifest'in TRALALA şarkısını yazmasıyla gündemden düşmeyen INJI, yıllardır adıyla birlikte anılan FETÖ iddialarına sessiz kalmadı. Bu iddialara isyan eden INJI, Türkiye'den aslında ne zaman ayrıldığını ve nereye gittiğini açıkladı.

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Gaslight şarkısıyla TikTok'ta patlayan ve New York'ta yaşayan İstanbul doğumlu şarkıcı INJI, Manifest'in TRALALA şarkısının söz yazarı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.

Gaslight şarkısıyla TikTok'ta patlayan ve New York'ta yaşayan İstanbul doğumlu şarkıcı INJI, Manifest'in TRALALA şarkısının söz yazarı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.

İnci Gürün olan INJI, 2001'de İstanbul'da doğdu ve müziğe daha 7 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano dersleriyle başladı. Asıl kırılma ise 2022'de geldi. TikTok'a yüklediği Gaslight demosu viral olunca İngilizce pop şarkılarıyla bir anda yurt dışında konuşulan bir isme dönüştü. Ardından gelen Bellydancing ise göbek havası esintili ritmiyle sosyal medyayı bir kez daha salladı. Bugün New York'ta yaşayan INJI'nin yolu, Grammy ödüllü yapımcı Nile Rodgers'la bile kesişti.

Son günlerde Manifest'in dünya sahnesine çıkış yaptığı TRALALA'nın söz yazarı da olan INJI, uzun süredir gündeme geldiği bir konuya isyan etti.

Son günlerde Manifest'in dünya sahnesine çıkış yaptığı TRALALA'nın söz yazarı da olan INJI, uzun süredir gündeme geldiği bir konuya isyan etti.

Kasım 2023'te sosyal medyada INJI'nin FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddia edilmeye başlandı. Dayanak olarak gösterilen iki şey vardı: Şarkıcının 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016'da ABD'ye gittiği söylentisi ve YouTube kanalının kapağındaki bir dolarlık banknot görseli. Başta espri gibi dolaşan paylaşımlar kısa sürede ciddi bir suçlamaya dönüştü. O dönem çıkan haberlerde, babası iş insanı Ali Gürün'ün kızının liseyi İngiltere'deki Sevenoaks School'da bitirip ardından ABD'deki Wharton School'da ekonomi okuduğunu anlattığı aktarılsa da konu aradan geçen yıllara rağmen kapanmadı.

INJI, Türkiye'den 2016'da değil 2017'de İngiltere'ye gittiğini söyleyerek isyan etti.

INJI, Türkiye'den 2016'da değil 2017'de İngiltere'ye gittiğini söyleyerek isyan etti.

Boşuna Tıklama'nın paylaştığı videoda INJI'nin sabrı taşmış görünüyordu. 'Ben FETÖ'cü değilim! I'm going to go crazy' diye söze giren şarkıcı, ailesini de hedef gösterilenlerden ayırdı: 'Ben FETÖ'cü değilim, ailem FETÖ'cü değil. Ailem İstanbul'da yaşıyor.'

'INJI ne zaman Amerika'ya gitti?' sorusuna da kendi ağzından yanıt verdi. Anlattıklarına göre Türkiye'den 2016'da değil, 2017'de ayrıldı ve ilk durağı İngiltere oldu: 'Türkiye'den 2016'da gitmedim. 2017'de İngiltere'ye gittim.' ABD'ye ise sonradan üniversite için geçti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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