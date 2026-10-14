Yıllardır Sosyal Medyada Hedef Oluyordu: INJI, Kendisine Yöneltilen FETÖ İddialarına Videoyla İsyan Etti!

Boşuna Tıklama'nın paylaştığı videoda INJI'nin sabrı taşmış görünüyordu. 'Ben FETÖ'cü değilim! I'm going to go crazy' diye söze giren şarkıcı, ailesini de hedef gösterilenlerden ayırdı: 'Ben FETÖ'cü değilim, ailem FETÖ'cü değil. Ailem İstanbul'da yaşıyor.'

'INJI ne zaman Amerika'ya gitti?' sorusuna da kendi ağzından yanıt verdi. Anlattıklarına göre Türkiye'den 2016'da değil, 2017'de ayrıldı ve ilk durağı İngiltere oldu: 'Türkiye'den 2016'da gitmedim. 2017'de İngiltere'ye gittim.' ABD'ye ise sonradan üniversite için geçti.