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Şarkıcı Lara'dan Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Acısına Sessiz Kalan Ünlülere Tepki: Bu Kadar mı Vefasızsınız?

Şarkıcı Lara'dan Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Acısına Sessiz Kalan Ünlülere Tepki: Bu Kadar mı Vefasızsınız?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 19:53
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Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ardından babası, şarkıcı Atilla Taş'a taziye mesajları yağarken bazı isimlerin sessiz kalması tartışma yarattı. Bu sessizliğe ilk tepki şarkıcı Lara'dan geldi. Şarkıcı, Instagram hesabında yayımladığı hikâyede kimseyi adıyla anmadan meslektaşlarına 'Bu kadar mı vefasızsınız?' diye seslendi.

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Şarkıcı Lara önce kısa bir başsağlığı hikâyesi paylaştı: "Böyle bir acının karşısında kelimeler yetersiz kalıyor."

Şarkıcı Lara önce kısa bir başsağlığı hikâyesi paylaştı: "Böyle bir acının karşısında kelimeler yetersiz kalıyor."

Sezen Taş'ın ölüm haberinin ardından Lara'nın ilk adımı, siyah-beyaz bir fotoğrafın üzerine yazdığı kısa bir Instagram hikâyesi oldu. Şarkıcı, 'Sevgili Atilla Taş'ın kızının vefatını az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim' diye başlayan notunda ne yazacağını, ne söyleyeceğini bilemediğini itiraf etti.

'Böyle bir acının karşısında kelimeler yetersiz kalıyor' diyen Lara, 'Allah kızına rahmet, Atilla'ya ve ailesine sabır versin. Başınız sağ olsun…' sözleriyle taziyesini iletti. Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitede 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ardından gelen uzun paylaşımda ise sanat camiasına doğrudan seslendi: "Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız."

Ardından gelen uzun paylaşımda ise sanat camiasına doğrudan seslendi: "Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız."

Asıl gündem olan paylaşım ikinci hikâyede geldi. Lara, 'Atilla Taş, kızını kaybetti. Bir baba evladını kaybetti, iki çocuk annesiz kaldı' diye başlayan metninde sosyal medyayı şaşkınlıkla izlediğini yazdı. Ardından sanat camiasına şöyle seslendi: 'Bu kadar mı vefasızsınız? Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?'

Şarkıcı, tepkisini daha da sertleştirerek 'Dostluk, insanın acı gününde belli olur. Bir babanın dünyası yıkılmışken hiçbir şey olmamış gibi devam etmenizi anlayamıyorum' ifadelerini kullandı. 'İşte bu yüzden bu ikiyüzlü insanlardan uzak duruyorum' diyen Lara, hedef aldığı isimlerden hiçbirini adıyla anmadı.

Mesajın son bölümü ise Atilla Taş'a yönelikti. Lara, 'Birinin acısını kendi acın gibi hissediyorsan insansın' sözünü hatırlatıp 'Bir gün olsun durun. Bir gün olsun bu acıyı hissedin' dedi ve şöyle bitirdi: 'Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekânı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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