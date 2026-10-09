Şarkıcı Lara'dan Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Acısına Sessiz Kalan Ünlülere Tepki: Bu Kadar mı Vefasızsınız?

Asıl gündem olan paylaşım ikinci hikâyede geldi. Lara, 'Atilla Taş, kızını kaybetti. Bir baba evladını kaybetti, iki çocuk annesiz kaldı' diye başlayan metninde sosyal medyayı şaşkınlıkla izlediğini yazdı. Ardından sanat camiasına şöyle seslendi: 'Bu kadar mı vefasızsınız? Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?'

Şarkıcı, tepkisini daha da sertleştirerek 'Dostluk, insanın acı gününde belli olur. Bir babanın dünyası yıkılmışken hiçbir şey olmamış gibi devam etmenizi anlayamıyorum' ifadelerini kullandı. 'İşte bu yüzden bu ikiyüzlü insanlardan uzak duruyorum' diyen Lara, hedef aldığı isimlerden hiçbirini adıyla anmadı.

Mesajın son bölümü ise Atilla Taş'a yönelikti. Lara, 'Birinin acısını kendi acın gibi hissediyorsan insansın' sözünü hatırlatıp 'Bir gün olsun durun. Bir gün olsun bu acıyı hissedin' dedi ve şöyle bitirdi: 'Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekânı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum.'