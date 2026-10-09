Şarkıcı Lara'dan Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Acısına Sessiz Kalan Ünlülere Tepki: Bu Kadar mı Vefasızsınız?
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Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ardından babası, şarkıcı Atilla Taş'a taziye mesajları yağarken bazı isimlerin sessiz kalması tartışma yarattı. Bu sessizliğe ilk tepki şarkıcı Lara'dan geldi. Şarkıcı, Instagram hesabında yayımladığı hikâyede kimseyi adıyla anmadan meslektaşlarına 'Bu kadar mı vefasızsınız?' diye seslendi.
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Şarkıcı Lara önce kısa bir başsağlığı hikâyesi paylaştı: "Böyle bir acının karşısında kelimeler yetersiz kalıyor."
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Ardından gelen uzun paylaşımda ise sanat camiasına doğrudan seslendi: "Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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