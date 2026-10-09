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Gençliğinde Klarnet Çaldı, Ses Telleri Kanadı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Gençliğinde Klarnet Çaldı, Ses Telleri Kanadı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
09.10.2026 - 22:01
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Dünya çapında milyonlarca kopya satan albümlere imza atsa da sahne arkasında oldukça kendine has alışkanlıkları ve ilginç bir geçmişi olan bir isimden bahsediyoruz. İpuçlarını takip ederek bu dev ismin kim olduğunu bulabilecek misin?

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Müziğe olan ilgisi dört yaşında başladı ve gençliğinde klarnet çaldı. Evet, klarnet!

Müziğe olan ilgisi dört yaşında başladı ve gençliğinde klarnet çaldı. Evet, klarnet!

Henüz dört yaşındayken şarkı söylemeye başlayan bu isim, çocukluk yıllarında tam bir Spice Girls hayranıydı. Evde sürekli grubun taklitlerini yaparak mini konserler veriyordu. Sadece vokaliyle yetinmeyip ergenlik döneminde gitar ve klarnet çalmayı da öğrendi. Hatta ilerleyen yıllarda kaydettiği bazı parçalarında davul ve bas gitar gibi enstrümanlara bizzat kendisi dokundu.

Altı yaşından sonra sadece şarkı söylemeye odaklanmak için kitap okumayı bıraktı.

Kulağa biraz tuhaf gelse de müziğe olan takıntısı çocuk yaşta tüm vaktini ele geçirdi. Kendi anlatımına göre çocukken baştan sona okuduğu son kitap Roald Dahl'ın meşhur eseri Matilda oldu. Altı yaşına bastıktan sonra vaktini kitaplara değil tamamen sesini geliştirmeye ve şarkı söylemeye ayırmaya karar verdi.

Arkadaşının MySpace'e yüklediği üç şarkılık demo kaydıyla plak şirketlerinin dikkatini çekti.

Arkadaşının MySpace'e yüklediği üç şarkılık demo kaydıyla plak şirketlerinin dikkatini çekti.

İngiltere'de pek çok yıldızın çıktığı televizyon yarışmalarından biriyle ünlü olmadı. Londra'daki sanat okulunda bir ders projesi için üç şarkılık amatör bir demo kaydetti. Bir arkadaşı bu kayıtları o dönemin popüler platformu MySpace'e yükleyince işler bir anda değişti. Ünlü bir plak şirketinden yetkililer kendisini aradığında ise birilerinin ona telefon şakası yaptığını sanıp ilk başta ciddiye almadı.

Kariyerinin zirvesindeyken ses telleri kanadığı için acil ameliyata alındı.

Şarkılarının tüm dünyada listeleri altüst ettiği 2011 yılında sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Ses tellerinde meydana gelen kanama yüzünden devam eden turnesini aniden iptal etmek ve mikrocerrahi operasyonu geçirmek zorunda kaldı. Uzun süre tek kelime bile konuşmasının yasak olduğu bu zorlu iyileşme döneminde, kendisiyle aynı ameliyatı daha önce geçiren müzisyen John Mayer ona bolca destek oldu ve sabırlı olması konusunda tavsiyeler verdi.

Evinde en gurur duyarak sakladığı eşya: Çerçevelenmiş bir sakız!

Milyon dolarlık ödüllerin ve platin plakların arasında evindeki en değerli eşya oldukça sıra dışı bir obje. Koyu bir Celine Dion hayranı olan şarkıcıya, yakın arkadaşı James Corden sürpriz bir hediye verdi. Corden, programına katılan Celine Dion'un ağzındaki sakızı bir kağıda çıkarttırıp çerçeveletti ve ona hediye etti. Şarkıcı bu çerçeveli sakızı hala evinin en güzel köşesinde saklıyor.

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Dev stadyumları doldurmasına rağmen sahne korkusunu bir türlü yenemedi.

Kariyeri boyunca on beşten fazla Grammy ödülü kazanmasına rağmen sahneye çıkmadan önce hala ciddi bir stres yaşıyor. Konser öncesi heyecandan midesinin bulandığını ve kuliste sık sık paniklediğini hiç saklamıyor. Bugüne kadar sahnede en çok gerildiği an ise seyircilerin arasında oturan Paul McCartney'nin gözlerinin içine baka baka şarkı söylemek zorunda kaldığı konser olmuş.

Otuzuncu yaş gününü gerçeğinden farksız bir Titanik partisiyle kutladı.

1997 yapımı Titanik filmine karşı büyük bir tutkusu var. Otuzuncu yaş gününü kutlamak istediğinde sıradan bir organizasyon yerine evini ve parti alanını tamamen Titanik gemisine çevirdi. Filmdeki o meşhur merdivenlerin birebir kopyasını yaptırdı, saçından elbisesine kadar ana karakter Rose gibi giyindi ve tüm davetlilerine can yelekleri giydirerek sabaha kadar dans etti.

Milyonlarca dinlenen şarkılarının ilk taslaklarını eski bir el çantasında tutuyor.

Stüdyoya girip albüm kayıtlarını tamamladıktan sonra o süreçte karaladığı defterleri ve şarkı sözü taslaklarını özel bir kasada saklamıyor. Aksine tüm bu kağıtları Londra'daki evinde bulunan eski bir el çantasının içine tıkıştırıyor. İşin komik tarafı ise bu taslakların şu an evdeki hangi çantanın içinde olduğunu kendisi bile tam olarak hatırlamıyor.

Gelelim tek sorumuza: Bahsettiğimiz bu dünyaca ünlü şarkıcı kim?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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