Gençliğinde Klarnet Çaldı, Ses Telleri Kanadı: Kim Bu Şarkıcı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya çapında milyonlarca kopya satan albümlere imza atsa da sahne arkasında oldukça kendine has alışkanlıkları ve ilginç bir geçmişi olan bir isimden bahsediyoruz. İpuçlarını takip ederek bu dev ismin kim olduğunu bulabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziğe olan ilgisi dört yaşında başladı ve gençliğinde klarnet çaldı. Evet, klarnet!
Altı yaşından sonra sadece şarkı söylemeye odaklanmak için kitap okumayı bıraktı.
Arkadaşının MySpace'e yüklediği üç şarkılık demo kaydıyla plak şirketlerinin dikkatini çekti.
Kariyerinin zirvesindeyken ses telleri kanadığı için acil ameliyata alındı.
Evinde en gurur duyarak sakladığı eşya: Çerçevelenmiş bir sakız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev stadyumları doldurmasına rağmen sahne korkusunu bir türlü yenemedi.
Otuzuncu yaş gününü gerçeğinden farksız bir Titanik partisiyle kutladı.
Milyonlarca dinlenen şarkılarının ilk taslaklarını eski bir el çantasında tutuyor.
Gelelim tek sorumuza: Bahsettiğimiz bu dünyaca ünlü şarkıcı kim?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın