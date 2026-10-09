Gençliğinde Klarnet Çaldı, Ses Telleri Kanadı: Kim Bu Şarkıcı?

İngiltere'de pek çok yıldızın çıktığı televizyon yarışmalarından biriyle ünlü olmadı. Londra'daki sanat okulunda bir ders projesi için üç şarkılık amatör bir demo kaydetti. Bir arkadaşı bu kayıtları o dönemin popüler platformu MySpace'e yükleyince işler bir anda değişti. Ünlü bir plak şirketinden yetkililer kendisini aradığında ise birilerinin ona telefon şakası yaptığını sanıp ilk başta ciddiye almadı.