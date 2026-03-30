article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yılın Beklenen Anı Geldi: Pembe Dolunay Türkiye’den İzlenebilecek mi?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 15:28

Baharın gelişini müjdeleyen ve astronomi takviminde özel bir yere sahip olan 'Pembe Dolunay', 1 Nisan gecesi gökyüzünde tüm görkemiyle yükselecek. Doğa tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri için görsel bir şölen sunacak olan bu fenomen, yılın en çok beklenen gök olayları arasında yer alıyor. 

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pembe Dolunay Nedir ve Neden Bu İsimle Anılmaktadır?

Astronomi literatüründe Nisan ayı dolunayı için kullanılan 'Pembe Dolunay' ifadesi, Ay’ın fiziksel renginden ziyade mevsimsel bir sembolizme dayanmaktadır. Kuzey Amerika’da bahar aylarında çiçek açan ve pembe rengiyle bilinen 'Phlox subulata' adlı yabani çiçeğin açma zamanıyla örtüştüğü için bu doğa olayına tarihsel süreçte bu isim verilmiştir. Bilimsel açıdan bu durum, Ay’ın Dünya’ya olan konumu ve dolunay evresine girmesiyle açıklanan rutin bir gök olayıdır.

1 Nisan Pembe Dolunay Türkiye’den Görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının en çok merak ettiği hususlardan biri olan izlenebilirlik durumu, hava koşullarına bağlı olarak olumlu bir tablo sunmaktadır. 1 Nisan gecesi Türkiye’nin tüm bölgelerinden açık bir gökyüzünde Pembe Dolunay net bir şekilde gözlemlenebilecektir. Herhangi bir profesyonel gözlem ekipmanına ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle takip edilebilecek olan bu olay, özellikle şehir ışıklarından uzak ve ufuk çizgisinin açık olduğu noktalarda daha belirgin bir seyir zevki sunacaktır.

"Pembe Ay" Gerçekten Pembe Renk mi Olacak?

İsimlendirmedeki 'pembe' ibaresi nedeniyle kamuoyunda Ay’ın yüzey renginin değişeceği yönünde bir algı oluşsa da, Ay bu gece boyunca alışılagelmiş parlak gümüşi veya altın sarısı rengini muhafaza edecektir. Ancak atmosferik koşullar, toz yoğunluğu ve Ay’ın ufuk çizgisine yakınlığı gibi optik kırılma faktörleri doğuş anında Ay’ın kısa süreliğine turuncu veya kırmızımsı tonlarda görünmesine sebebiyet verebilmektedir.

Bu önemli doğa olayını kayıt altına almak isteyen fotoğrafçılar için en uygun zaman dilimi, Ay’ın doğu ufkundan yükselmeye başladığı ilk saatlerdir. Uzun pozlama teknikleri ve uygun lens kullanımıyla Ay yüzeyindeki detayların net bir şekilde yakalanması mümkündür. Meteorolojik tahminlere göre bulutsuz bir gece geçirilmesi durumunda, 1 Nisan gecesi yaşanacak bu astronomik hadise, yılın en parlak dolunay evrelerinden biri olarak kayıtlara geçecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın