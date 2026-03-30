Yılın Beklenen Anı Geldi: Pembe Dolunay Türkiye’den İzlenebilecek mi?

İsimlendirmedeki 'pembe' ibaresi nedeniyle kamuoyunda Ay’ın yüzey renginin değişeceği yönünde bir algı oluşsa da, Ay bu gece boyunca alışılagelmiş parlak gümüşi veya altın sarısı rengini muhafaza edecektir. Ancak atmosferik koşullar, toz yoğunluğu ve Ay’ın ufuk çizgisine yakınlığı gibi optik kırılma faktörleri doğuş anında Ay’ın kısa süreliğine turuncu veya kırmızımsı tonlarda görünmesine sebebiyet verebilmektedir.

Bu önemli doğa olayını kayıt altına almak isteyen fotoğrafçılar için en uygun zaman dilimi, Ay’ın doğu ufkundan yükselmeye başladığı ilk saatlerdir. Uzun pozlama teknikleri ve uygun lens kullanımıyla Ay yüzeyindeki detayların net bir şekilde yakalanması mümkündür. Meteorolojik tahminlere göre bulutsuz bir gece geçirilmesi durumunda, 1 Nisan gecesi yaşanacak bu astronomik hadise, yılın en parlak dolunay evrelerinden biri olarak kayıtlara geçecektir.