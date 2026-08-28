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Yıldırım Düştü, 2 Farklı Noktada Yangın Çıktı

Yıldırım Düştü, 2 Farklı Noktada Yangın Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 19:46
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Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, yangınlar Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yıldırım nedeniyle iki farklı noktada yangın başladı.

Edinilen bilgilere göre, yangınlar Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yıldırım nedeniyle iki farklı noktada yangın başladı.

Yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar tamamen söndürüldü. Onikişubat ilçesi Sulutarla mevkisinde soğutma çalışmaları yapılırken, yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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