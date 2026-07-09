Yıkılan Eski Evin Taşlarıyla Yeni Ev İnşa Ettiler

Kotagiri, İngiliz döneminde bir tepe kasabası olarak biliniyordu. Bu nedenle bölgedeki eski evlerin çoğunda ağır taş işçiliği öne çıkıyordu. Shilaya’nın bulunduğu arsada da daha önce benzer taş duvarlara sahip eski bir kulübe yer alıyordu.

Mimarlar, yıkıntıyı tamamen kaldırmak yerine bu taşları yeni yapının temeline dahil etti. Özellikle zemin seviyesindeki taş duvarlarda eski kulübeden kalan malzemeler kullanıldı.

Bu karar yalnızca estetik bir tercih değil, bölgenin ekolojik hassasiyetiyle de ilgiliydi. Arazide yeni malzeme çıkarmak ya da üretmek mümkün olmadığı için mevcut taşların değerlendirilmesi projenin ana fikrine dönüştü.