Yıkılan Eski Evin Taşlarıyla Yeni Ev İnşa Ettiler
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Hindistan’ın Nilgiri Dağları’nda bulunan Kotagiri kasabasında, yıkılmış eski bir kulübenin taşları yeni bir eve dönüştürüldü. Meister Varma Architects imzası taşıyan Shilaya adlı yapı, bulunduğu arazideki kolonyal dönem evin kalıntılarını temizlemek yerine onları tasarımın parçası haline getirdi. Böylece eski evin taşları, yeni yapının temel karakterini oluşturdu.
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Eski kulübenin taşları yeni evin duvarlarına dönüştü
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Eski taşlar evi kışın sıcak tutmaya da yardımcı oluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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