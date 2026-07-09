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Yaşam
Yıkılan Eski Evin Taşlarıyla Yeni Ev İnşa Ettiler

Yıkılan Eski Evin Taşlarıyla Yeni Ev İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 10:17
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Hindistan’ın Nilgiri Dağları’nda bulunan Kotagiri kasabasında, yıkılmış eski bir kulübenin taşları yeni bir eve dönüştürüldü. Meister Varma Architects imzası taşıyan Shilaya adlı yapı, bulunduğu arazideki kolonyal dönem evin kalıntılarını temizlemek yerine onları tasarımın parçası haline getirdi. Böylece eski evin taşları, yeni yapının temel karakterini oluşturdu.

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Eski kulübenin taşları yeni evin duvarlarına dönüştü

Eski kulübenin taşları yeni evin duvarlarına dönüştü

Kotagiri, İngiliz döneminde bir tepe kasabası olarak biliniyordu. Bu nedenle bölgedeki eski evlerin çoğunda ağır taş işçiliği öne çıkıyordu. Shilaya’nın bulunduğu arsada da daha önce benzer taş duvarlara sahip eski bir kulübe yer alıyordu.

Mimarlar, yıkıntıyı tamamen kaldırmak yerine bu taşları yeni yapının temeline dahil etti. Özellikle zemin seviyesindeki taş duvarlarda eski kulübeden kalan malzemeler kullanıldı.

Bu karar yalnızca estetik bir tercih değil, bölgenin ekolojik hassasiyetiyle de ilgiliydi. Arazide yeni malzeme çıkarmak ya da üretmek mümkün olmadığı için mevcut taşların değerlendirilmesi projenin ana fikrine dönüştü.

Eski taşlar evi kışın sıcak tutmaya da yardımcı oluyor

Eski taşlar evi kışın sıcak tutmaya da yardımcı oluyor

Shilaya, üç ana bölümden oluşan bir plana sahip. Orta bölümde yaşam alanı, yemek alanı ve mutfak yer alıyor. Bu bölümün üzerinde beşik çatı ve doğal ışık alan uzun bir tepe penceresi bulunuyor.

Yapının diğer bölümünde iki yatak odası yer alıyor. Bu odaların çevresindeki yaklaşık yarım metre kalınlığındaki taş duvarlar, yalnızca görsel bir unsur olarak kullanılmıyor. Isıyı yavaşça emip geri vererek evin kış aylarında daha dengeli bir sıcaklığa sahip olmasına yardımcı oluyor.

Zemin kattaki taş yapı korunurken, evin üst bölümleri, çatısı ve bazı iç bölmeleri büyük ölçüde prefabrik çelikten üretildi. Böylece eski malzemelerle modern yapı tekniği bir araya getirildi.

Shilaya, yıkılmış bir yapının tamamen ortadan kaldırılmadan yeniden hayata dahil edilebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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