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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Murat Soydan 83 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Murat Soydan 83 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 12:46

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu 1970'li yılların "Jön" oyuncularından bir tanesiydi. Birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşan usta oyuncu 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkarmıştı.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu 1970'li yılların "Jön" oyuncularından bir tanesiydi. Birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşan usta oyuncu 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkarmıştı.

Ünlü ismin vefatını Soydan'ın kızı Mehveş Soydan sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Ünlü ismin vefatını Soydan'ın kızı Mehveş Soydan sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Murat Sordan hakkında detaylı bilgi için 👇🏻

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