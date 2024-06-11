Murat Soydan Kimdir? Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Murat Soydan Hayatını Kaybetti!

Dünyanın En Güzel Kadını, Ayşem, Yalan Yıllar, Kahveci Güzeli, Buğulu Gözler, Sana Dönmeyeceğim, Nisan Yağmuru, Yarın Başka Bir Gündür gibi pek çok filmin başrolünde oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, 2 kez dünyaevine girdi.

Soydan, ikinci evliliğini Uğurgül Tercan ile yaptı. İlk evliliğinden bir çocuğu olan Murat Soydan'ın Tercan ile olan evliliğinden de iki çocuğu oldu.