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Murat Soydan Kimdir? Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Murat Soydan Hayatını Kaybetti!

Murat Soydan Kimdir? Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Murat Soydan Hayatını Kaybetti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 13:41

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Soydan'ın vefat haberi kızı Mehveş Soydan tarafından duyurulurken, haber usta sanatçının sevenlerini yasa boğdu. Oyunculuk kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol alan Murat Soydan'ın kim olduğunu merak edenler de vardı. Peki, Murat Soydan kimdir? Murat Soydan neden öldü? 

İşte, detaylar...

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Murat Soydan Kimdir?

Murat Soydan Kimdir?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Rüçhan Tezcan olan ünlü oyuncu, eğitim hayatına Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başladı. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Soydan, liseyi Edirne'de okudu. 

Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Murat Soydan, burada İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Türk Musikisi bölümünden mezun oldu.

Murat Soydan'ın Kariyer Yolculuğu

Murat Soydan'ın Kariyer Yolculuğu

Çalışma hayatına üniversite yıllarında atılan Murat Soydan, bu yıllarda Tekel'de memur olarak çalıştı. 1966 yılında askerliğini yaptıktan sonra 'Perde' mecmuasının açtığı yarışmaya katıldı. Tanju Korel ile birlikte yarışmayı kazanan Soydan, kariyerine oyunculukla devam etti.

Murat Soydan'ın Oyunculuk Kariyeri

Murat Soydan'ın Oyunculuk Kariyeri

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Murat Soydan, sanat hayatına 1966 yılında rol aldığı 'Kolsuz Kahraman' adlı film ile başladı. Ünlü sanatçı oyunculuk kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı da yapan ünlü oyuncu 70'li yılların 'Jön' oyuncularından oldu. 

1972 yılında düzenlenen 9. Altın Portakal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın Zulüm filminde hayat verdiği Kerem karakteri ile  'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Suzan Avcı, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile başrolü paylaşan Soydan, 2016 yılında hayatını ve rol aldığı yapıtları ele alan bir kitap çıkardı. Aynı yıl, 23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Murat Soydan'ın Eşi ve Aile Hayatı

Murat Soydan'ın Eşi ve Aile Hayatı

Dünyanın En Güzel Kadını, Ayşem, Yalan Yıllar, Kahveci Güzeli, Buğulu Gözler, Sana Dönmeyeceğim, Nisan Yağmuru, Yarın Başka Bir Gündür gibi pek çok filmin başrolünde oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, 2 kez dünyaevine girdi. 

Soydan, ikinci evliliğini Uğurgül Tercan ile yaptı. İlk evliliğinden bir çocuğu olan Murat Soydan'ın Tercan ile olan evliliğinden de iki çocuğu oldu.

Murat Soydan Hayatını Kaybetti: Murat Soydan Neden Öldü?

Murat Soydan Hayatını Kaybetti: Murat Soydan Neden Öldü?

Usta sanatçının ölüm haberini kızı Mehveş Soydan sosyal medya platformu Instagram üzerinden 'Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun' sözleri ile duyurdu. 83 yaşındaki Murat Soydan, 11 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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