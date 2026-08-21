“Yeşil Altın” Türkiye’de Sadece Bir Yerde Yetişiyor: Kilosu 122 TL

Şerbetçi otunun Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ile özdeşleşmesinin arkasında aslında bir hayli ilginç bir hikaye bulunuyor. Üretimin Türkiye’de yaygınlaştırılması için farklı bölgelerde denemeler yapıldı. Ancak bitkinin yalnızca Pazaryeri ilçesinin iklim koşullarına uyum sağladığı görüldü.

Tam da bu yüzden, Türkiye’de şerbetçi otu üretimine 1955 yılında başlanırken Pazaryeri’ndeki çalışmalar 1960’lı yıllarda başladı. 1973’ten itibaren ise üretim ilçede yaygınlaştı. Zamanla şerbetçi otu, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri haline geldi.

Sadece İçeceklerde Kullanılmıyor

Şerbetçi otunun kullanım alanı da sanılandan çok daha geniş. Özellikle içecek sanayisinde önemli bir ham madde olarak kullanılan bitki; gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde de değerlendiriliyor.

Pazaryeri’nde şerbetçi otundan farklı ürünler geliştirilmesi için çalışmalar da yürütülüyor. İlçede bitkiden şerbetçi otu kolonyası üretilirken, gelecekte farklı kullanım alanlarının geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.