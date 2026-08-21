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“Yeşil Altın” Türkiye’de Sadece Bir Yerde Yetişiyor: Kilosu 122 TL

“Yeşil Altın” Türkiye’de Sadece Bir Yerde Yetişiyor: Kilosu 122 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:06
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Türkiye’de yalnızca Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçiotunda hasat başladı. “Yeşil altın” olarak anılan ürünün 2026 yılı alım fiyatı da belli oldu. Kilosu 122 TL'ye kadar çıkıyor! 

İşte detaylar. 

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Türkiye’nin Yedi Bölgesinde Denendi, Sadece Pazaryeri'nde Yetişti!

Türkiye’nin Yedi Bölgesinde Denendi, Sadece Pazaryeri'nde Yetişti!

Şerbetçi otunun Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ile özdeşleşmesinin arkasında aslında bir hayli ilginç bir hikaye bulunuyor. Üretimin Türkiye’de yaygınlaştırılması için farklı bölgelerde denemeler yapıldı. Ancak bitkinin yalnızca Pazaryeri ilçesinin iklim koşullarına uyum sağladığı görüldü.

Tam da bu yüzden, Türkiye’de şerbetçi otu üretimine 1955 yılında başlanırken Pazaryeri’ndeki çalışmalar 1960’lı yıllarda başladı. 1973’ten itibaren ise üretim ilçede yaygınlaştı. Zamanla şerbetçi otu, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri haline geldi.

Sadece İçeceklerde Kullanılmıyor

Şerbetçi otunun kullanım alanı da sanılandan çok daha geniş. Özellikle içecek sanayisinde önemli bir ham madde olarak kullanılan bitki; gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde de değerlendiriliyor.

Pazaryeri’nde şerbetçi otundan farklı ürünler geliştirilmesi için çalışmalar da yürütülüyor. İlçede bitkiden şerbetçi otu kolonyası üretilirken, gelecekte farklı kullanım alanlarının geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.

Yeşil Altın'ın Kilosu 122 TL!

Yeşil Altın'ın Kilosu 122 TL!

2026 sezonu için aroma cinsi şerbetçi otunun kilogramı 122 TL, diğer cinslerin kilogramı ise 100 TL olarak belirlendi.

Pazaryeri’nde aroma, Brewers Gold, Erciyes, Ege ve Pazaryeri olmak üzere farklı şerbetçi otu çeşitleri yetiştiriliyor. Ancak üreticiler bu sezon verim konusunda geçen yıllara göre daha temkinli. Bazı üreticiler, yüksek işçilik ve gübre maliyetlerinin yanı sıra tarlalardaki verimin beklenen seviyede olmadığını belirtiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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