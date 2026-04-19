Yeni Başlangıçlara Adım Atarken İyi Hissettirecek Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal
19.04.2026 - 18:01

Bazen hayatta yaşadıklarımız bizi yeni başlangıçlara sürükler. Bu başlangıçlar ilk başta korkutucu gelse de aslında oldukça heyecan verici bir tarafı da vardır. Doğru şarkılar sayesinde yeni başlangıçlara adım atarken içinizi hafifletecek ve umut verecek şarkıları bir araya getirdik!

1. New Beginnings – daydreamer

Bir yolculuğa çıkmadan önce insanı hazırlayan bir şarkı gibi... Ayrıca yavaş yavaş yükselen melodisi sayesinde adeta insana yeniden başlıyormuş gibi hissettiriyor.

2. Runaway Daydreamer – Sophie Ellis-Bextor

Yeni bir başlangıca adım atarken zihninizi özgürleştirmek için en güzel seçimlerden bir tanesi. İnsanın içini umutla dolduruyor.

3. New Day – Alicia Keys

Güne yeni bir başlangıçla başlamak gibi hissettiren ve sözleriyle insana pozitif duygular hissettiren bu şarkı da listenin en iyi parçalarından bir tanesi.

4. Brand New Me – Alicia Keys

Artık eski senle vedalaşmanın vakti gelmedi mi? O halde bu şarkıyı dinlemeye hazırsın. Bu şarkı insanın benliğe adım atma sürecini çok güzel yansıtıyor ve iç dünyanda resmen reset butonu gibi çalışıyor.

5. Beginnings – Chicago

Biraz retro bir şarkı olsa da bu listeye çok uygun bir şarkı. İnsana 'her şeyin başlangıcı' gibi hissettiriyor ve ritmi sayesinde ruhuna meditasyon yapmış gibi hissettiriyor.

6. Something Changed – Pulp

Yeni başlangıçlara adım atarken mutlaka beklenmedik değişimlere de hazır olmak gerekir. Bu şarkı da melankoli ve umut arasında bir denge kurup insana çok güzel duygular hissettiriyor.

7. The Only Way Is Up – Otis Clay

Eskiyi bırakıp daha iyisine doğru gitme hissini kuvvetlendiren sıcak bir parça. Enerji veren soul tonlarıyla “yükselmek” temasını müziğe döküyor.

8. This Is the Day – The The

Yeni bir gün, yeni başlangıçlar demek. Hem düşünsel hem de duygusal anlamda bugün her şeyin değişeceğini  hissettiren bir vibe'a sahip. Listenize mutlaka ekleyin.

9. Promised Land – Joe Smooth

House ritimleriyle ruhu hafifleten ve her zaman daha iyisinin mümkün olabileceğini hatırlatan şarkılardan biri. Yeni başlangıçlara dans ederek adım atmak istiyorsanız kendinizi şarkıya bırakın.

10. New Morning – Bob Dylan

Sakin ama oldukça umut dolu bir parça. Yeni bir güne başlamak için metaforik olarak insana muhteşem duygular hissettiriyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
