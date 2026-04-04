Yeni Araştırma Kalbi Yorabilecek Tuz Miktarını Belirledi

Vanderbilt Üniversitesi araştırma ekibi, ABD’nin güneydoğu bölgesinde yaşayan 25 binden fazla yetişkini yaklaşık 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmaya katılan kişilerin başlangıçta kalp yetmezliği bulunmuyordu. Ancak takip sürecinin sonunda katılımcıların yaklaşık yüzde 27’sinde kalp yetmezliği gelişti. Veriler incelendiğinde ortak nokta olarak sodyum tüketimi öne çıktı.

Katılımcıların günlük ortalama sodyum tüketimi 4.269 miligram olarak ölçüldü. Sağlık otoritelerinin önerdiği miktar ise 2.300 miligram civarında. Önerilen sınırın neredeyse iki katına ulaşan tüketim, kalp yetmezliği riskini yüzde 15 artırdı. Araştırmaya göre her 1.000 miligram ek sodyum tüketimi risk oranını yüzde 8 daha yükseltti. Kolesterol, kalori alımı ya da fiziksel aktivite gibi faktörlerden bağımsız olarak sonuçlar benzer şekilde devam etti.

Araştırma, yalnızca aşırı tüketimin değil, alışkanlık haline gelen yüksek tuz tüketiminin de kalp sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabildiğini ortaya koydu. Uzun vadede kalp kası üzerindeki yük artıyor ve kalbin pompalama kapasitesi zayıflayabiliyor.