Yeni Araştırma Kalbi Yorabilecek Tuz Miktarını Belirledi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 16:18

Fazla tuzun sağlığa zararlı olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak ne kadar tuzun gerçekten risk oluşturduğu net değildi. Yeni araştırma, kalp sağlığı açısından kritik sınırı ortaya koydu. Yıllarca takip edilen binlerce kişi üzerinden yapılan analiz dikkat çekici sonuçlar verdi. Üstelik risk yalnızca aşırı tüketenlerle sınırlı kalmadı.

Önerilen miktarın üstüne çıkmak kalp yetmezliği riskini artırıyor

Vanderbilt Üniversitesi araştırma ekibi, ABD’nin güneydoğu bölgesinde yaşayan 25 binden fazla yetişkini yaklaşık 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmaya katılan kişilerin başlangıçta kalp yetmezliği bulunmuyordu. Ancak takip sürecinin sonunda katılımcıların yaklaşık yüzde 27’sinde kalp yetmezliği gelişti. Veriler incelendiğinde ortak nokta olarak sodyum tüketimi öne çıktı.

Katılımcıların günlük ortalama sodyum tüketimi 4.269 miligram olarak ölçüldü. Sağlık otoritelerinin önerdiği miktar ise 2.300 miligram civarında. Önerilen sınırın neredeyse iki katına ulaşan tüketim, kalp yetmezliği riskini yüzde 15 artırdı. Araştırmaya göre her 1.000 miligram ek sodyum tüketimi risk oranını yüzde 8 daha yükseltti. Kolesterol, kalori alımı ya da fiziksel aktivite gibi faktörlerden bağımsız olarak sonuçlar benzer şekilde devam etti.

Araştırma, yalnızca aşırı tüketimin değil, alışkanlık haline gelen yüksek tuz tüketiminin de kalp sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabildiğini ortaya koydu. Uzun vadede kalp kası üzerindeki yük artıyor ve kalbin pompalama kapasitesi zayıflayabiliyor.

Tuzun büyük kısmı sofradan değil, hazır gıdalardan geliyor

Araştırmanın dikkat çeken diğer sonucu ise sodyumun büyük bölümünün evde kullanılan tuzdan gelmemesi oldu. Günlük sodyum alımının yüzde 70’ten fazlası paketli ve hazır gıdalardan kaynaklanıyor. İşlenmiş et ürünleri, hazır yemekler, soslar ve atıştırmalıklar en yüksek sodyum içeren gıdalar arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılan kişilerin önemli bölümü düşük gelirli bölgelerde yaşıyordu. Taze gıdaya ulaşımın sınırlı olması, hazır ve yüksek tuzlu gıdalara yönelimi artırıyor. Sağlıklı alternatiflere erişim zorlaştıkça sodyum tüketimi kaçınılmaz şekilde yükseliyor. Dolayısıyla yalnızca bireysel tercih değil, ekonomik ve çevresel faktörler de tüketimi belirliyor.

Araştırmacılar küçük düşüşlerin bile fark yaratabileceğini belirtiyor. Günlük sodyum tüketiminin 4.200 miligramdan 4.000 miligrama düşürülmesi, 10 yıl içinde yeni kalp yetmezliği vakalarının yüzde 6,6 oranında azaltılmasını sağlayabiliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
