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Yaza ve Sana Özel Bakım Önerileri Bu Testin Sonunda!

etiket Yaza ve Sana Özel Bakım Önerileri Bu Testin Sonunda!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 17:01
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Bazen tek bir bakım önerisi bile bütün yazını değiştirebilir. Cildinden saçına, enerjinden günlük alışkanlıklarına kadar sana en uygun yaz rutinini öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Haydi başlayalım!

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1. Bir yaz sabahına nasıl başlamak istersin?

2. Seni bunlardan en çok hangisi rahatsız eder?

3. Yaz akşamlarını nasıl değerlendirmeyi seversin?

4. Yaz denince aklına ilk hangi renk geliyor?

5. Bir yaz akşamı dışarı çıkacaksın... Makyaj felsefen bunlardan hangisi olur?

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6. Favori yaz içeceğini seç bakalım!

7. Yazın saçların genellikle nasıl olur?

8. Kendine bir saatlik bakım molası versen ilk ne yaparsın?

Yazın yıldızı olmak için cildine düzenli bakım yapmayı ihmal etmemelisin!

Senin için yazın en önemli konusu cildinin sağlıklı ve canlı görünmesi. Günlük güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmen büyük fark yaratacaktır. Hafif yapılı nemlendiriciler ve bol su tüketimi de cildinin yaz boyunca daha dengeli kalmasını sağlar. Haftada bir uygulayacağın nem maskesi sana ekstra destek sağlayacak. Cildine ne kadar düzenli yatırım yaparsan yaz sonunda da aynı parlak görünümü koruyabilirsin.

Yazın enerjisini korumak için vücudunu bol bol nemlendirmelisin!

Sen hareketli bir yaz insanısın ve gün içinde kendini ihmal etmeye oldukça yatkınsın. Bu yüzden hem içeriden hem dışarıdan nem desteği senin için önemli. Gün boyunca yeterli su içmek, duş sonrası vücut losyonu kullanmak ve dudak bakımını aksatmamak yaz konforunu artıracaktır. Güneş altında uzun süre kaldığında serinletici yüz spreyleri de sana iyi gelebilir. Küçük bakım alışkanlıkları sayesinde yazın sonuna kadar enerjini koruyabilirsin.

Yaz boyunca saçlarını korursan tüm görünümün daha canlı olacak!

Senin bakım rutininin yıldızı aslında saçların. Güneş, tuzlu su ve havuzdaki klor saç tellerini fark ettirmeden yıpratabilir. UV koruyucu saç ürünleri kullanmak ve haftada bir yoğun bakım maskesi uygulamak saçlarının daha güçlü kalmasını sağlayacaktır. Islak saçla uzun süre dolaşmamaya ve yüksek ısı kullanımını azaltmaya da dikkat edebilirsin. Böylece yaz sonunda yorgun görünen saçlar yerine sağlıklı ve parlak saçlarla mevsimi kapatırsın.

Yazın tadını çıkarırken kendine dinlenme molaları vermeyi unutmamalısın!

Sen yazı dolu dolu yaşamayı sevenlerdensin fakat bazen tempoya fazla kapılabiliyorsun. Bakım sadece kozmetik ürünlerden ibaret değil! Zira kaliteli uyku, dengeli beslenme ve kısa dinlenme anları da bunun önemli bir parçası. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede vakit geçirmek ve düzenli su tüketmek sana iyi gelecektir. Kendine ayıracağın küçük bakım ritüelleri hem ruhunu hem bedenini yenileyecek.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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