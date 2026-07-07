Yaza ve Sana Özel Bakım Önerileri Bu Testin Sonunda!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen tek bir bakım önerisi bile bütün yazını değiştirebilir. Cildinden saçına, enerjinden günlük alışkanlıklarına kadar sana en uygun yaz rutinini öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Haydi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir yaz sabahına nasıl başlamak istersin?
2. Seni bunlardan en çok hangisi rahatsız eder?
3. Yaz akşamlarını nasıl değerlendirmeyi seversin?
4. Yaz denince aklına ilk hangi renk geliyor?
5. Bir yaz akşamı dışarı çıkacaksın... Makyaj felsefen bunlardan hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Favori yaz içeceğini seç bakalım!
7. Yazın saçların genellikle nasıl olur?
8. Kendine bir saatlik bakım molası versen ilk ne yaparsın?
Yazın yıldızı olmak için cildine düzenli bakım yapmayı ihmal etmemelisin!
Yazın enerjisini korumak için vücudunu bol bol nemlendirmelisin!
Yaz boyunca saçlarını korursan tüm görünümün daha canlı olacak!
Yazın tadını çıkarırken kendine dinlenme molaları vermeyi unutmamalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın