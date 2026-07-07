Yaza ve Sana Özel Bakım Önerileri Bu Testin Sonunda!

Sen hareketli bir yaz insanısın ve gün içinde kendini ihmal etmeye oldukça yatkınsın. Bu yüzden hem içeriden hem dışarıdan nem desteği senin için önemli. Gün boyunca yeterli su içmek, duş sonrası vücut losyonu kullanmak ve dudak bakımını aksatmamak yaz konforunu artıracaktır. Güneş altında uzun süre kaldığında serinletici yüz spreyleri de sana iyi gelebilir. Küçük bakım alışkanlıkları sayesinde yazın sonuna kadar enerjini koruyabilirsin.