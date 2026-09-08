Yaz Bitti… Şehre Dönüş Temizliği Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!
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Yazlıkta ya da farklı bir şehirde geçirdiğiniz tatilden sonra eve dönüş sadece valizleri boşaltmakla bitmiyor. Aylarca kapalı kalan bir evi tekrar yaşanır hale getirmek düşündüğünüzden biraz daha fazla adım gerektiriyor. Kapıyı açar açmaz gelen o ağır koku bunun ilk işareti zaten...
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Elbette önce bütüüüün camları açıyoruz.
Sonraki adım buzdolabını kontrol etmek olmalı.
Tatildeyken nem ve küf evde cirit atmış olabilir...
Varsa klima filtresini temizlemeyi unutmayın.
Perde, nevresim ve havluları bir kez daha yıkayın.
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Muslukları ve sifonları biraz açık bırakın. Neden mi?
Şimdi dolap düzenlemesine başlayabilirsiniz!
Halı ve koltuklar da havalandırılmalı.
Son olarak tozunuzu alıp yerleri silin. Tatil dönüşü temizliği bitmiştir!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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