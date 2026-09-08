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Yaz Bitti… Şehre Dönüş Temizliği Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

etiket Yaz Bitti… Şehre Dönüş Temizliği Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.09.2026 - 13:31
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Yazlıkta ya da farklı bir şehirde geçirdiğiniz tatilden sonra eve dönüş sadece valizleri boşaltmakla bitmiyor. Aylarca kapalı kalan bir evi tekrar yaşanır hale getirmek düşündüğünüzden biraz daha fazla adım gerektiriyor. Kapıyı açar açmaz gelen o ağır koku bunun ilk işareti zaten...

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Elbette önce bütüüüün camları açıyoruz.

Elbette önce bütüüüün camları açıyoruz.

Eve girer girmez yapmanız gereken ilk şey pencereleri ardına kadar açmak. Kapalı kalan mekanlarda biriken nem ve durgun hava kısa sürede kötü bir kokuya dönüşüyor. En az yarım saat boyunca evi böyle havalandırmak kokudan kurtulmanızı sağlıyor, içerideki nemi de azaltıyor.

Sonraki adım buzdolabını kontrol etmek olmalı.

Sonraki adım buzdolabını kontrol etmek olmalı.

Tatile çıkmadan önce buzdolabını boşaltmadıysanız bu iş listenizin başında yer almalı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ayıklayın, rafları sıcak sabunlu suyla silin. Koku yapan bir şey varsa dolabı bir süre açık bırakıp havalandırmak da işe yarıyor.

Tatildeyken nem ve küf evde cirit atmış olabilir...

Tatildeyken nem ve küf evde cirit atmış olabilir...

Banyo, mutfak ve kiler gibi nemli kalabilen bölgeleri yakından inceleyin. Duvarlarda ya da fayans aralarında koyu lekeler görürseniz bu küf belirtisi olabilir. Erken fark edilen bir küf lekesi piyasada satılan temizleyicilerle kolayca çıkıyor, geciktirilirse iş büyüyebiliyor.

Varsa klima filtresini temizlemeyi unutmayın.

Varsa klima filtresini temizlemeyi unutmayın.

Yaz boyunca kullandığınız ya da tam tersi hiç çalıştırmadığınız klimanın filtresinde zamanla toz ve kir birikiyor. Filtreyi çıkarıp yıkamak havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor, cihazın verimini de artırıyor. Sezon başında yapılan bu küçük bakım kışa daha rahat girmenizi sağlar.

Perde, nevresim ve havluları bir kez daha yıkayın.

Uzun süre kapalı kalan tekstil ürünleri nem kokusunu üzerine çeker. Perdeleri, nevresimleri ve kullanılmayan havluları yeniden yıkamak evin genel kokusunu tazelemenin ilk adımı. Güneşli bir günde asmayı unutmayın.

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Muslukları ve sifonları biraz açık bırakın. Neden mi?

Uzun süre kullanılmayan sifonlarda su seviyesi azalıp koku yapabiliyor. Eve döner dönmez bütün muslukları ve sifonları birkaç kez çalıştırın. Tesisattaki hava kilitlenmesi kokuya sebep olmuştur büyük ihtimalle. Bir de lavabo gider borusunda bir şeyler birikmiş ve kalmışsa zaten oraya temizlik malzemeleri döküp musluğu öyle açmanız gerek...

Şimdi dolap düzenlemesine başlayabilirsiniz!

Şimdi dolap düzenlemesine başlayabilirsiniz!

Yazlık kıyafetleri kaldırıp kışlık kıyafetleri öne çıkarmak için uygun bir zaman. Bu arada bir sezondur hiç giymediğiniz parçaları ayırmak dolabınıza da nefes aldıracaktır. Temizlikle düzenlemeyi aynı anda yapmak iki işi bir arada halletmenin en pratik yolu diyebiliriz.

Halı ve koltuklar da havalandırılmalı.

Halı ve koltuklar da havalandırılmalı.

Mümkünse halıları balkona asıp güneşe verin, olmuyorsa elektrik süpürgesiyle iyice bir geçin. Koltuklara da benzer bir muamele yapın çünkü kapalı kalan kumaş kokusu öyle gidiyor.

Son olarak tozunuzu alıp yerleri silin. Tatil dönüşü temizliği bitmiştir!

Son olarak tozunuzu alıp yerleri silin. Tatil dönüşü temizliği bitmiştir!

Ee, evin içinde o kadar dolandık. Her yer zaten toz olmuştu, şimdi iyice tozlandı. Pencereler açık kalsın o esnada. Tozu alıp yerleri sildikten sonra bir keyif kahvesi de yaptınız mı tamamdır!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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