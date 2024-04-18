Yavru Kedilerin Gelişimi Anbean Kaydedilince Ortaya Kalpleri Eriten Görüntüler Çıktı

Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz

AK Partili Şamil Tayyar Şehir Hastaneleri'ni Eleştirdi: “Mansur Yavaş Çorba Dağıtarak Daha Çok Fayda Sağladı”

Yine Yerinde Duramadı: Şahan Gökbakar'dan Ateşe Düştüm Performansıyla Kulak Kanatan Yılmaz Morgül Taklidi!

Almanya'da Çalışan Bir Gurbetçi Kendisini Kötü Hissettiği İçin Nasıl Eve Gönderildiğini Anlattı