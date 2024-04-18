Yavru Kedilerin Gelişimi Anbean Kaydedilince Ortaya Kalpleri Eriten Görüntüler Çıktı

@ino_of_kelloselka kullanıcı adlı Instagram hesabı yavru kedilerin gelişimini günden güne kaydettiği paylaşımlarıyla izleyenlere tebessüm ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daha gözleri bile açılmayan tatlı kedilerin ilk gününden, artık yetişkin oldukları güne kadar her gün çekimi yapıldı.
Tatlı bebeklerin gözlerinin açıldığı, göz renklerinin belli olduğu, tüylerinin şekillendiği o anlara beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın