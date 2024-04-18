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Yavru Kedilerin Gelişimi Anbean Kaydedilince Ortaya Kalpleri Eriten Görüntüler Çıktı

Yavru Kedilerin Gelişimi Anbean Kaydedilince Ortaya Kalpleri Eriten Görüntüler Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 23:50

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@ino_of_kelloselka kullanıcı adlı Instagram hesabı yavru kedilerin gelişimini günden güne kaydettiği paylaşımlarıyla izleyenlere tebessüm ettirdi.

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Daha gözleri bile açılmayan tatlı kedilerin ilk gününden, artık yetişkin oldukları güne kadar her gün çekimi yapıldı.

Daha gözleri bile açılmayan tatlı kedilerin ilk gününden, artık yetişkin oldukları güne kadar her gün çekimi yapıldı.

Tatlı bebeklerin gözlerinin açıldığı, göz renklerinin belli olduğu, tüylerinin şekillendiği o anlara beğeniler yağdı.

Tatlı bebeklerin gözlerinin açıldığı, göz renklerinin belli olduğu, tüylerinin şekillendiği o anlara beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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