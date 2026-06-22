Yasemin Şefkatli Oğluna Neden Dedesi İbrahim Tatlıses’in Adını Verdiklerini İlk Kez Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. 2021 yılında evlenen çift, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapan çift, bu kez isim tercihlerine dair yaptıkları açıklamayla konuşuldu. Yasemin Şefkatli, oğullarından birine neden İbrahim adını verdiklerini anlattı.
Kaynak: İdo Show
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşi İdo Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şefkatli açıklamasında, ikizlerden birinin anne karnındayken kalbiyle ilgili bir problem olduğunu öğrendiklerini belirtti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın