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Yasemin Şefkatli Oğluna Neden Dedesi İbrahim Tatlıses’in Adını Verdiklerini İlk Kez Anlattı

Yasemin Şefkatli Oğluna Neden Dedesi İbrahim Tatlıses’in Adını Verdiklerini İlk Kez Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 15:17
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. 2021 yılında evlenen çift, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapan çift, bu kez isim tercihlerine dair yaptıkları açıklamayla konuşuldu. Yasemin Şefkatli, oğullarından birine neden İbrahim adını verdiklerini anlattı. 

Kaynak: İdo Show

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Eşi İdo Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Eşi İdo Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Program sırasında ikiz oğullarının isimleriyle ilgili konuşan Şefkatli, özellikle İbrahim Ayel’in isim hikayesini anlattı. İbrahim Tatlıses’in torunlarından biri olan küçük İbrahim’in adının nasıl belirlendiği uzun süredir sorulan konular arasında yer alıyordu.

Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecinde bazı zorlu günler yaşadıklarını söyledi. İkiz bebeklerden biriyle ilgili sağlık konusunda doktorların yakın takipte olduğunu belirten Şefkatli, bu dönemin kendileri için oldukça hassas geçtiğini ifade etti.

Şefkatli açıklamasında, ikizlerden birinin anne karnındayken kalbiyle ilgili bir problem olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Şefkatli açıklamasında, ikizlerden birinin anne karnındayken kalbiyle ilgili bir problem olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Bu nedenle çocuklarının daha güçlü olmasını dileyerek isim konusunda özel bir karar aldıklarını ifade etti. O dönem yaşadıkları duyguların isim seçiminde etkili olduğunu söyledi. 

Program sırasında yaptığı açıklamada, “İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik.” sözlerini kullandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, çocuklarının doğumundan bu yana aile hayatlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle ikiz çocuklarıyla ilgili paylaşımlar sosyal medyada ilgi görüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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