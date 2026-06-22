Yasemin Şefkatli Oğluna Neden Dedesi İbrahim Tatlıses’in Adını Verdiklerini İlk Kez Anlattı

Bu nedenle çocuklarının daha güçlü olmasını dileyerek isim konusunda özel bir karar aldıklarını ifade etti. O dönem yaşadıkları duyguların isim seçiminde etkili olduğunu söyledi.

Program sırasında yaptığı açıklamada, “İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik.” sözlerini kullandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, çocuklarının doğumundan bu yana aile hayatlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle ikiz çocuklarıyla ilgili paylaşımlar sosyal medyada ilgi görüyor.