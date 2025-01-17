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Yarıyıl Tatili Başlıyor! 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alıyor!

Yarıyıl Tatili Başlıyor! 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alıyor!

Öğrenci yarıyıl tatili
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 10:16

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün 'karne zili' çalacak! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. Bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine gelişim raporu verilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci döneme kadar sürecek! Peki, yarıyıl tatili kaç hafta sürecek? 

İşte, detaylar...

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Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi!

Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak. Karneler, okul yönetimlerinin belirlediği programa göre her okulda farklı saatlerde verilecek. 17 Ocak Cuma günü karne heyecanı 08.30'da başlayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine "gelişim raporu" verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine "gelişim raporu" verilecek.

Gelişim raporu, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becelerini içerecek.

Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Karnelerini 17 Ocak Cuma günü alan öğrencilerin yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi başlayacak. 2 hafta süren sömestir tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. 

İkinci dönemin ders zili ise 3 Şubat Pazartesi günü çalacak.

3 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönemin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek!

3 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönemin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek!

İkinci dönemdeki ara tatil 31 Mart ila 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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