Yarıyıl Tatili Başlıyor! 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alıyor!
Yarıyıl Tatili Başlıyor! 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alıyor!
Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün 'karne zili' çalacak! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. Bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine gelişim raporu verilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci döneme kadar sürecek! Peki, yarıyıl tatili kaç hafta sürecek?
İşte, detaylar...
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Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine "gelişim raporu" verilecek.
Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?
3 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönemin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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