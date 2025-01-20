Yaratıcı Olmak Adına Bir Pilavcıya Verilen Talihsiz İsim
Yaratıcı Olmak Adına Bir Pilavcıya Verilen Talihsiz İsim
İşletmeler rakiplerinden daha farklı gözükmek ve akılda kalıcı olabilmek için isimlerinde yaratıcı olmayı deniyor. Fakat bilinmeyen dillerde isimler kullanıldığında ortaya oldukça gülünç isimler çıkabiliyor. Bir pilavcı da hem pilavla aynı şekilde okunması hem de aşk anlamına gelmesi için 'love' ismini tercih etti.
Fakat 'pi' kısmında talihsiz bir seçim yaptı :)
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Olur olmaz her yerde İngilizce kullanınca fakat kelimelerin anlamını bilmeyince ortaya komik anlar çıkabiliyor.
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Yeni nesil bir pilavcı da yaratıcı olmak adına 'love' kelimesini kullanmak istedi. Fakat bir şeyler oldukça ters gitti!
Benzer örnekler de yok değil;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Pee Love ne yav zurna!!! Sözde modern görünecem diye düştükleri hale bak, ben bu kadar Avrupa'yı beğenmeyen, onlar gavur diyen, onlarda ahlak diye bişey yok ... Devamını Gör
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