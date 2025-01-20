Yaratıcı Olmak Adına Bir Pilavcıya Verilen Talihsiz İsim

İşletmeler rakiplerinden daha farklı gözükmek ve akılda kalıcı olabilmek için isimlerinde yaratıcı olmayı deniyor. Fakat bilinmeyen dillerde isimler kullanıldığında ortaya oldukça gülünç isimler çıkabiliyor. Bir pilavcı da hem pilavla aynı şekilde okunması hem de aşk anlamına gelmesi için 'love' ismini tercih etti.

Fakat 'pi' kısmında talihsiz bir seçim yaptı :)