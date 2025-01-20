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Yaşam
Yaratıcı Olmak Adına Bir Pilavcıya Verilen Talihsiz İsim

Yaratıcı Olmak Adına Bir Pilavcıya Verilen Talihsiz İsim

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 18:31

İşletmeler rakiplerinden daha farklı gözükmek ve akılda kalıcı olabilmek için isimlerinde yaratıcı olmayı deniyor. Fakat bilinmeyen dillerde isimler kullanıldığında ortaya oldukça gülünç isimler çıkabiliyor. Bir pilavcı da hem pilavla aynı şekilde okunması hem de aşk anlamına gelmesi için 'love' ismini tercih etti.

Fakat 'pi' kısmında talihsiz bir seçim yaptı :)

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Olur olmaz her yerde İngilizce kullanınca fakat kelimelerin anlamını bilmeyince ortaya komik anlar çıkabiliyor.

Olur olmaz her yerde İngilizce kullanınca fakat kelimelerin anlamını bilmeyince ortaya komik anlar çıkabiliyor.

'Bad girl' yani 'kötü kız' anlamına gelen bir şapka takan masum amcamızda olduğu gibi. Ülkemizde de İngilizce kullanımı oldukça yaygın, satın aldığımız ürünlerde İngilizce yazılara denk gelmemek imkansız.

Yeni nesil bir pilavcı da yaratıcı olmak adına 'love' kelimesini kullanmak istedi. Fakat bir şeyler oldukça ters gitti!

Yeni nesil bir pilavcı da yaratıcı olmak adına 'love' kelimesini kullanmak istedi. Fakat bir şeyler oldukça ters gitti!

Pilav kelimesinin 'pi' kısmını karşılaması için yazılan 'pee' İngilizce'de 'çiş' anlamına geliyor maalesef :(

Benzer örnekler de yok değil;

Benzer örnekler de yok değil;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Turgut Güler

Pee Love ne yav zurna!!! Sözde modern görünecem diye düştükleri hale bak, ben bu kadar Avrupa'yı beğenmeyen, onlar gavur diyen, onlarda ahlak diye bişey yok ... Devamını Gör

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