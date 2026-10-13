Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı 2 Gün Yasaklandı

MGM'den yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.