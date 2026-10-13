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Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı 2 Gün Yasaklandı

Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı 2 Gün Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 21:38
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Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet kullanımına iki günlük kısıtlama getirdi. Yasak yalnızca motosikletleri değil, scooter ve motokuryeleri de kapsayıyor. Karar, Meteoroloji'nin kentte beklediği yağışlara ilişkin değerlendirmesine dayanıyor.

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Kocaeli'de motosiklet yasağı getirildi.

Kocaeli'de motosiklet yasağı getirildi.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı. Kararın 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 06.00 ile 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59 arasında geçerli olduğu açıklandı. Kocaeli Valiliği, kentin hava durumuyla ilgili bir açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yasak scooter ve motokuryeleri de kapsıyor.

Yasak scooter ve motokuryeleri de kapsıyor.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin belirtilen saatler arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 14.10.2026 Çarşamba ve 15.10.2026 Perşembe günleri Kocaeli'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14.10.2026 Çarşamba günü 06.00 ile 15.10.2026 Perşembe günü 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.'

Kentte sağanak bekleniyor.

Kentte sağanak bekleniyor.

MGM'den yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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