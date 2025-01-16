İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Biraz beyninizle oyun oynamaya var mısınız? Birazdan göreceğiniz görselleri ilk bakışta anlamanız zor olabilir. Bir kez anladıktan sonra kendi kendinizi güleceğinizden eminiz! Beynimizin yaptığı bu minik oyun, eminiz ki çok hoşunuza gidecek. Fakat şimdiden uyaralım, bazı görsellerden anladığınız şeylerden biz sorumlu değiliz :)
Hazırsanız, beyin yakan görsellerle karşınızdayız.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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