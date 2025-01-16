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Aldatma Vakalarının Özel Dedektifi En Çok Aldatan Meslek Gruplarını Açıkladı

Aldatma Vakalarının Özel Dedektifi En Çok Aldatan Meslek Gruplarını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 12:39

Bugüne kadar dizilerde, filmlerde pek çok aldatma hikayesine denk geldik. Belki sizler de hayatlarınızın bir döneminde böyle bir hikayeyle karşılaşmışsınızdır. Madeline Smith isimli bir kadın, aldatma vakalarında özel dedektif olarak hizmet veriyor. Aldattığından şüphe duyulan partnerleri takip ediyor, eğer iddialar doğruysa kanıtlarıyla beraber tespit ediyor. 

Özel aldatma vakaları dedektifi, bugüne kadar en çok aldatan meslek gruplarını kendi deneyimleriyle aktardı.

Ayrıca bir kişinin aldattığına kesin olarak işaret eden bir detayı da söyledi!

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Aldatılmak, bir ilişkide insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olabilir.

Aldatılmak, bir ilişkide insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olabilir.

Öyle ki aldatma, aldatılma üzerine bugüne kadar pek çok farklı senaryo izledik. Kimisinde kadın aldattı, kimisinde erkek. Kimisinde her şey karşılıklıydı!

İzlediğimiz bu dizilerden de öğrendiğimiz bazı şeyler var tabii.

Gömlekte kırmızı ruj izi görme klişesi bir yana dursun, size aldatıldığınızdan emin olabileceğiniz en büyük detayı aktarmayı geldik!

Gömlekte kırmızı ruj izi görme klişesi bir yana dursun, size aldatıldığınızdan emin olabileceğiniz en büyük detayı aktarmayı geldik!

Profesyonel dedektiflik hizmeti veren Madeline Smith, özellikle aldatma konularında uzman. Kendisi, partnerlerinin kendilerini aldattığını düşünen kadınlar için kanıtlar topluyor.

Peki aldatıldığınızın en büyük işareti ne?

"İnsanlar seyahat ederken bir sürü fotoğraf paylaştıklarında hele de fotoğraflarda sadece kendileri varsa, bu aldatıldığınıza yönelik bir işaret olabilir"

"İnsanlar seyahat ederken bir sürü fotoğraf paylaştıklarında hele de fotoğraflarda sadece kendileri varsa, bu aldatıldığınıza yönelik bir işaret olabilir"

Tatile giden flörtünüz, sevgiliniz sürekli kendini paylaşıyorsa yanında başka birisinin olma ihtimali de artıyormuş!

Aldatma potansiyeli en yüksek olan meslek grubu ise polislermiş!

Aldatma potansiyeli en yüksek olan meslek grubu ise polislermiş!

Madeline Smith, bugüne kadarki deneyimlerinden yola çıkarak en çok aldatan meslek gruplarının başında polislerin yer aldığını söylüyor. Polisleri himzet sektöründe çalışan diğer meslek grupları yani askeri personeller, itfaiyeciler ve sağlık görevlileri izliyor.

Ayrıca kişisel antrenörler ve spor salonuna giden erkeklerin de aldatma ihtimali, diğer erkeklere daha çokmuş.

Ayrıca kişisel antrenörler ve spor salonuna giden erkeklerin de aldatma ihtimali, diğer erkeklere daha çokmuş.

'Bir erkeği gördüğüm an aldatıp aldatmayacağını bilirim' diyen özel dedektif, 'Kaslarını göstererek fotoğraf paylaşanların' aldatmaya meyilli olduğunu söylüyor. 

Elbette her spor salonuna giden erkek aldatacak diye bir şey yok. Arada bir spor salonuna giden erkekten ise zarar gelmez diyor Madeline :)

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Listenin devamında satış sektöründe çalışanlar ve avukatlar geliyor. İşi nedeniyle çok seyahat edenlerin aldatma potansiyelinin de arttığı düşünülüyor.

Listenin devamında satış sektöründe çalışanlar ve avukatlar geliyor. İşi nedeniyle çok seyahat edenlerin aldatma potansiyelinin de arttığı düşünülüyor.

Peki listenin en son sırasında kimler var?

Madeline'in listesine göre aldatması en düşük ihtimal olan meslek grupları ise doktorlar!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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