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Yaşam
Üniversitede Not Paylaşılmalı mı? Sosyal Medyanın Yeni Tartışma Konusu!

Üniversitede Not Paylaşılmalı mı? Sosyal Medyanın Yeni Tartışma Konusu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 11:21

Üniversite, bütün eğitim kurumlarından farklı bir yer. Öncelikle her şey, öğrencinin soumluluğunda. Derslere gidip gitmemek, derslerde not alıp almamak, sınavlara girip girmemek... Hal böyle olunca çeşit çeşit öğrenci profilleri çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada büyüyen tartışma da bundan kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sınıf arkadaşlarıyla ders notunu paylaşmayan bir öğrencinin notları, diğer arkadaşları tarafından kampüsün panolarında yayınlanmıştı. 

Peki bir üniversite öğrencisi notlarını paylaşmalı mı, paylaşmamalı mı?

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Lise hayatından çıkıp gelen öğrenciler için üniversite büyük sorumlulukların yüklendiği bir eğitim kurumu olabilir.

Lise hayatından çıkıp gelen öğrenciler için üniversite büyük sorumlulukların yüklendiği bir eğitim kurumu olabilir.

Fakat üniversitelerin kapıları yalnızca yeni lise mezunlarına değil, sınavlarda başarılı olan herkese açık. Haliyle herkesin üniversiteye bakışı da farklı olabiliyor. 

Kimisi derslere katılıyor, sınavlarına çalışıyor kimisinin amacı ise yalnızca derslerden geçmek.

Geçtiğimiz yıllarda Ege Üniversitesi'nde bir öğrenci, ders notlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemeyince ortaya bu görüntüler çıkmıştı;

Geçtiğimiz yıllarda Ege Üniversitesi'nde bir öğrenci, ders notlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemeyince ortaya bu görüntüler çıkmıştı;
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Ders notlarını gizlice alan sınıf arkadaşları, o notları kampüste yayınlamıştı!

Peki üniversitede not paylaşılmalı mı?

Peki üniversitede not paylaşılmalı mı?
twitter.com

Herkesin bu konudaki görüşü farklı!

Herkesin bu konudaki görüşü farklı!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ömer

Bu olaylar genelde kimsenin yüzüne bakmadığı bir yere davet bile etmediği görmediği ama sınav günü yaklaşınca yalakalık yapılan insanlardan çıkıyor açıkçası…... Devamını Gör