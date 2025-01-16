Üniversitede Not Paylaşılmalı mı? Sosyal Medyanın Yeni Tartışma Konusu!

Üniversite, bütün eğitim kurumlarından farklı bir yer. Öncelikle her şey, öğrencinin soumluluğunda. Derslere gidip gitmemek, derslerde not alıp almamak, sınavlara girip girmemek... Hal böyle olunca çeşit çeşit öğrenci profilleri çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada büyüyen tartışma da bundan kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sınıf arkadaşlarıyla ders notunu paylaşmayan bir öğrencinin notları, diğer arkadaşları tarafından kampüsün panolarında yayınlanmıştı.

Peki bir üniversite öğrencisi notlarını paylaşmalı mı, paylaşmamalı mı?