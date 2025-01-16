Üniversitede Not Paylaşılmalı mı? Sosyal Medyanın Yeni Tartışma Konusu!
Üniversitede Not Paylaşılmalı mı? Sosyal Medyanın Yeni Tartışma Konusu!
Üniversite, bütün eğitim kurumlarından farklı bir yer. Öncelikle her şey, öğrencinin soumluluğunda. Derslere gidip gitmemek, derslerde not alıp almamak, sınavlara girip girmemek... Hal böyle olunca çeşit çeşit öğrenci profilleri çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada büyüyen tartışma da bundan kaynaklanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda sınıf arkadaşlarıyla ders notunu paylaşmayan bir öğrencinin notları, diğer arkadaşları tarafından kampüsün panolarında yayınlanmıştı.
Peki bir üniversite öğrencisi notlarını paylaşmalı mı, paylaşmamalı mı?
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Lise hayatından çıkıp gelen öğrenciler için üniversite büyük sorumlulukların yüklendiği bir eğitim kurumu olabilir.
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Geçtiğimiz yıllarda Ege Üniversitesi'nde bir öğrenci, ders notlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemeyince ortaya bu görüntüler çıkmıştı;
Peki üniversitede not paylaşılmalı mı?
Herkesin bu konudaki görüşü farklı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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