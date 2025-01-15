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İngilizce Bir Şey Okurken Bir Süre Sonra Neden Başımız Ağrımaya Başlar?

İngilizce Bir Şey Okurken Bir Süre Sonra Neden Başımız Ağrımaya Başlar?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 19:51

Yabancı dil öğrenme sürecinde yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir problemle karşınızdayız. Daha önce hiç İngilizce veya başka bir yabancı dilde yazılmış herhangi bir şey okurken başınız ağrıdı mı? 

Eğer bu durumu yaşadıysanız, bu konuda yalnız değilsiniz. Zira yabancı dilde bir şey okuyan veya dinleyen insanlar bir süre sonra baş ağrısı problemi ile karşılaşabiliyor. Peki ama bunun sebebi ne? Neden İngilizce bir şeyler okurken veya dinlerken bir süre sonra başımız ağrımaya başlıyor? Gelin, bu soruya cevap bulmaya çalışalım!

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Diyelim ki İngilizce öğrenmeye başladınız ve pratik yapmak için İngilizce kitaplar, makaleler, blog yazıları okumaya çalışıyorsunuz. Fakat o da ne? Bir süre sonra başınız ağrımaya başlıyor.

Diyelim ki İngilizce öğrenmeye başladınız ve pratik yapmak için İngilizce kitaplar, makaleler, blog yazıları okumaya çalışıyorsunuz. Fakat o da ne? Bir süre sonra başınız ağrımaya başlıyor.

Bu ağrıyı yaşayan bilir... Bunun yüzünden yabancı dilde bir şeyler okumaktan soğuyabilir ve beyninizi daha az yıpratmak adına Türkçe içeriklere yönelebilirsiniz. Peki, bu ağrının sebebi ne?

Bu ağrıyı yaşayan bilir... Bunun yüzünden yabancı dilde bir şeyler okumaktan soğuyabilir ve beyninizi daha az yıpratmak adına Türkçe içeriklere yönelebilirsiniz. Peki, bu ağrının sebebi ne?

Aslında en önemli sebebi, öğrendiğiniz dili tam olarak özümseyememiş olmanız. İngilizceniz henüz çok iyi seviyede olmadığı için beyniniz İngilizce bir şeyler okurken veya dinlerken daha çok yoruluyor.

Aslında en önemli sebebi, öğrendiğiniz dili tam olarak özümseyememiş olmanız. İngilizceniz henüz çok iyi seviyede olmadığı için beyniniz İngilizce bir şeyler okurken veya dinlerken daha çok yoruluyor.

Cümlenin bağlamını tam olarak çözemediğiniz zamanlarda, cümleyi anlayabilmek için beyninizi ekstra yoruyorsunuz. Bunu tıpkı puzzle çözmeye çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Uzun süre puzzle çözmeye çalışırsanız benzer bir ağrı yaşayabilirsiniz.

Cümlenin bağlamını tam olarak çözemediğiniz zamanlarda, cümleyi anlayabilmek için beyninizi ekstra yoruyorsunuz. Bunu tıpkı puzzle çözmeye çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Uzun süre puzzle çözmeye çalışırsanız benzer bir ağrı yaşayabilirsiniz.

Puzzle çözerken olduğu gibi yabancı dilde bir şeyleri çözebilmek için de beyin fonksiyonlarınızı zorluyorsunuz. Bu da bir süre sonra ağrı olarak kendini gösteriyor.

Puzzle çözerken olduğu gibi yabancı dilde bir şeyleri çözebilmek için de beyin fonksiyonlarınızı zorluyorsunuz. Bu da bir süre sonra ağrı olarak kendini gösteriyor.
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Ayrıca anlamakta zorlandığınız kelimeler ve gramer yapıları istemsizce stres ve kaygı yaratabiliyor. Bu da kasların gerilmesine ve baş ağrısına neden olabiliyor.

Ayrıca anlamakta zorlandığınız kelimeler ve gramer yapıları istemsizce stres ve kaygı yaratabiliyor. Bu da kasların gerilmesine ve baş ağrısına neden olabiliyor.

İşte, ana dilde bir şeyler okumak veya dinlemek daha kolayken, İngilizce gibi yeni öğrendiğiniz yabancı dillerde bir şeyler okumanın daha zor olma sebebi bu!

İşte, ana dilde bir şeyler okumak veya dinlemek daha kolayken, İngilizce gibi yeni öğrendiğiniz yabancı dillerde bir şeyler okumanın daha zor olma sebebi bu!

Bu ağrı karşısında ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle pes etmemelisiniz. İngilizce veya herhangi bir yabancı dilde okumaya başladığınız kitaba biraz ara verebilirsiniz. Beyninizi biraz dinlendirdikten sonra tekrar okuma veya dinleme çalışmalarına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu ağrı karşısında ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle pes etmemelisiniz. İngilizce veya herhangi bir yabancı dilde okumaya başladığınız kitaba biraz ara verebilirsiniz. Beyninizi biraz dinlendirdikten sonra tekrar okuma veya dinleme çalışmalarına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Eğer sırf bu baş ağrısı yüzünden işin kolayına kaçıp Türkçe içerikler tüketmeye başlarsanız, o zaman dil öğrenme sürecini baltalamış olursunuz.

Eğer sırf bu baş ağrısı yüzünden işin kolayına kaçıp Türkçe içerikler tüketmeye başlarsanız, o zaman dil öğrenme sürecini baltalamış olursunuz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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