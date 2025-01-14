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Evlerde Krallar Gibi Yaşayan Kedileri Gördüğünüzde Kıskanacaksınız!

Evlerde Krallar Gibi Yaşayan Kedileri Gördüğünüzde Kıskanacaksınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 11:05

Patili dostlarımızın ayrı bir yeri var. Tabii sadece kalbimizde değil, evimizde de ayrı bir yerleri var. Eğer bir kediniz varsa en güzel köşe onundur, en sıcak nokta onun favorisidir. Bazen siz ona özenerek yatak hazırlasanız bile gider ve kutunun içinde yatar! 

Gelin, evlerde krallar gibi yaşayan kedilere bir bakalım.

Kaynak: Bored Panda

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1. Şu rahatlığa bir bakar mısınız?

1. Şu rahatlığa bir bakar mısınız?

2. Senin yerinde olmak vardı!

2. Senin yerinde olmak vardı!

3. Annelerin örgü öremeyeceği hiçbir canlı yok

3. Annelerin örgü öremeyeceği hiçbir canlı yok

4. Minik koltuklarında oldukça huzurlu görünüyorlar.

4. Minik koltuklarında oldukça huzurlu görünüyorlar.

5. Tahtının hakkını veren birisi.

5. Tahtının hakkını veren birisi.
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6. Peki bunun uyuma şekline ne demeli?

6. Peki bunun uyuma şekline ne demeli?

7. Birçoğumuzun şöyle konforlu odası yoktur.

7. Birçoğumuzun şöyle konforlu odası yoktur.

8. İşte koltuğuyla son derece uyumlu birisi daha.

8. İşte koltuğuyla son derece uyumlu birisi daha.

9. Kedileri için oyun parkı yapmayan da ne bileyim.

9. Kedileri için oyun parkı yapmayan da ne bileyim.

10. Sanırsın evin sahibi :)

10. Sanırsın evin sahibi :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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