Evlerde Krallar Gibi Yaşayan Kedileri Gördüğünüzde Kıskanacaksınız!

Patili dostlarımızın ayrı bir yeri var. Tabii sadece kalbimizde değil, evimizde de ayrı bir yerleri var. Eğer bir kediniz varsa en güzel köşe onundur, en sıcak nokta onun favorisidir. Bazen siz ona özenerek yatak hazırlasanız bile gider ve kutunun içinde yatar!

Gelin, evlerde krallar gibi yaşayan kedilere bir bakalım.

Kaynak: Bored Panda