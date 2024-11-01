Yaptığı Makyajla Görenleri Şoke Eden Kadın Adeta Başka Bir İnsana Dönüştü

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde yapılan makyajlar profesyonellikte çığır açıyor. İnsanların kendini bambaşka yüzlere dönüştürebilmesi bir nevi korkunç olsa da sonuçlar ortada. Gelin bu videoya birlikte bakalım.
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Makyaja başlamadan önce fotoğrafta gördüğünüz yüze sahip olan kadının gözlerini büyütebilmesi alkışları hak etti.
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Bu tabii yalnızca lensle olmadı. Kendine adeta yeni bir göz çizmişti.
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