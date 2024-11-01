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Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatası Şeklinde Mum Yaptılar

Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatası Şeklinde Mum Yaptılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2024 - 11:02

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Birkaç ay önce hayatımıza giren Dubai çikolatası, günden güne popülerliğini artırarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Dubai çikolatası renklerinde oje sürenleri bile görmüşken şimdiyse mum halini gördük.

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Dubai çikolatası şeklinde buhurdanlık için mum yapan işletme de furyaya katılanlardan oldu.

Dubai çikolatası şeklinde buhurdanlık için mum yapan işletme de furyaya katılanlardan oldu.

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Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Nil

Sonra bunlara neden görmemiş, cahil, buldumcu diyoruz diye kızıyorlar, dün de dubai çikosu nail art yapani gördük içerikte 🤢