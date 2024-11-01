Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatası Şeklinde Mum Yaptılar

Birkaç ay önce hayatımıza giren Dubai çikolatası, günden güne popülerliğini artırarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Dubai çikolatası renklerinde oje sürenleri bile görmüşken şimdiyse mum halini gördük.
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Dubai çikolatası şeklinde buhurdanlık için mum yapan işletme de furyaya katılanlardan oldu.
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Sonra bunlara neden görmemiş, cahil, buldumcu diyoruz diye kızıyorlar, dün de dubai çikosu nail art yapani gördük içerikte 🤢