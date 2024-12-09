Yapay Zekayla Aylan Bebeğin Canlandırıldığı Video Tepki Çekti
Yapay Zekayla Aylan Bebeğin Canlandırıldığı Video Tepki Çekti
Aylan bebek Suriye İç Savaşı'na dair en yürek burkan karelerden birinin içindeydi. 2015 yılında cesedi karaya vuran Aylan bebek savaş nedeniyle yaşanan mülteci dramının da sembol isimlerinden biriydi. Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesiyle 3 yaşında hayatını kaybeden Aylan Kurdi yeniden hatırlandı. Ancak yapay zekayla 'diriltilmesi' ve gülümsemesinin yer aldığı yapay zeka katkılı video tepki çekti.
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Paylaşım şöyle;
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Yapay zeka araçlarıyla eklenen animasyon ise şöyle;
Tepkiler oldukça yoğundu...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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