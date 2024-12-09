onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zekayla Aylan Bebeğin Canlandırıldığı Video Tepki Çekti

Yapay Zekayla Aylan Bebeğin Canlandırıldığı Video Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2024 - 18:48

Aylan bebek Suriye İç Savaşı'na dair en yürek burkan karelerden birinin içindeydi. 2015 yılında cesedi karaya vuran Aylan bebek savaş nedeniyle yaşanan mülteci dramının da sembol isimlerinden biriydi. Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesiyle 3 yaşında hayatını kaybeden Aylan Kurdi yeniden hatırlandı. Ancak yapay zekayla 'diriltilmesi' ve gülümsemesinin yer aldığı yapay zeka katkılı video tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Yapay zeka araçlarıyla eklenen animasyon ise şöyle;

Tepkiler oldukça yoğundu...

Tepkiler oldukça yoğundu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın