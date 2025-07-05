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Yapay Zekanın Geldiği Nokta: 10 Yıldır Teşhis Alamayan Adamın Hastalığını Yapay Zeka Buldu

Yapay Zekanın Geldiği Nokta: 10 Yıldır Teşhis Alamayan Adamın Hastalığını Yapay Zeka Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 22:22

Teknolojinin hızla ilerleyişi ile birlikte, yapay zeka artık varlığını hayatımızın her noktasında hissettiriyor. Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu yenilikçi teknoloji, adeta bir çırpıda hayatımızın merkezine oturdu. İşlevselliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken yapay zeka, hızlı bir şekilde hayatımıza dahil olmayı başardı. Bu durum, teknolojik gelişmelerin ne denli hızlı ve etkili bir şekilde hayatımıza entegre olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yapay zeka, teknolojinin bize sunduğu en değerli nimetlerden biri olarak kabul ediliyor ve bu durum, gelecekte de değişmeyecek gibi görünüyor.

Reddit'te bir kullanıcı yapay zeka ile, yıllardır teşhisi konulamayan hastalığına nasıl çözüm bulduğunu anlattı. Yaşanan olay, yapay zekanın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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10 yıllık belirsizlik, bir yapay zeka tavsiyesiyle son buldu.

10 yıllık belirsizlik, bir yapay zeka tavsiyesiyle son buldu.

Amerika’da yaşayan bir kişi, tam 10 yılı aşkın süredir yaşadığı ama bir türlü net bir teşhis konulamayan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu süreçte neredeyse gidilmedik doktor, yapılmadık tetkik bırakmadı. MR, BT taramaları, detaylı kan testleri, hatta Lyme hastalığına dair testler bile sonuçsuz kaldı. Hatta bir nöroloji uzmanına görünerek MS hastalığı ihtimali dahi araştırıldı, ama sonuç hep “normal”di.

Yıllar süren bu belirsizlik içinde, kişi son çare olarak laboratuvar sonuçlarını ve tüm semptom geçmişini detaylı şekilde ChatGPT’ye yazmaya karar verdi.

Yıllar süren bu belirsizlik içinde, kişi son çare olarak laboratuvar sonuçlarını ve tüm semptom geçmişini detaylı şekilde ChatGPT’ye yazmaya karar verdi.

ChatGPT, bu verilerin MTHFR A1298C isimli bir genetik mutasyonla örtüştüğünü belirtti. Hatta bu kişinin genetik yapısının homozigot formda olduğunu, yani hem anneden hem babadan bu mutasyonu aldığını varsayarak, bunun vücudun B12’yi ve bazı diğer vitaminleri yeterince kullanamamasına yol açabileceğini ifade etti.

İlginç olan şu ki, kişinin kanında B12 seviyesi normal görünse de, bu mutasyona sahip bireylerde bu vitamin etkili şekilde kullanılamayabiliyor. Dolayısıyla dışarıdan takviye alınması gerekebiliyor. ChatGPT’nin analiz ettiği lab sonuçları ve semptomlar da bu tabloyla birebir örtüşüyordu.

Kişi, bu bulguları doktoruyla paylaştığında doktor şaşkına döndü. Tüm parçalar bir araya geliyordu, ancak bugüne kadar kimse MTHFR genine bakmayı akıl etmemişti.

Kişi, bu bulguları doktoruyla paylaştığında doktor şaşkına döndü. Tüm parçalar bir araya geliyordu, ancak bugüne kadar kimse MTHFR genine bakmayı akıl etmemişti.

Aylar süren takviyeler ve doğru beslenme sonrası, kişinin yıllardır süren belirtileri büyük oranda ortadan kalktı. Yaşadığına hâlâ inanamayan kişi, “Hâlâ nasıl böyle olduğunu anlamıyorum ama çok mutluyum” dedi.

UYARI: Bu hikâyeyi paylaşan kişi, ChatGPT’nin önerdiği bilgileri mutlaka doktoruyla teyit ettiğini özellikle vurguluyor. Yapay zeka her zaman doğru teşhis koyamaz, mutlaka bir uzmana danışın”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ciciks

Soke mi etti? Ai hicbi zaman bilmiyorum demez, secenekler sunar. Pelin yelda goktepe, elendin 👎