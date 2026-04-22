Yapay Zekada Bugün: ChatGPT Image 2.0 Çıktı! ChatGPT Image 2.0 Artık 'Daha Fazla Düşünerek' Çiziyor

ChatGPT Image 2.0 modelini kullanmak isteyenler, ChatGPT'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak bu yeni nesil araca ulaşabiliyor. Ücretsiz kullanıcılar günlük sınırlı sayıda 'Hızlı' üretim hakkına sahipken, modelin asıl gücünü temsil eden 'akıl yürütme' yeteneklerinden tam kapasiteyle yararlanmak için abonelik gerekiyor. Türkiye için belirlenen güncel fiyatlandırma tablolarına göre; bireysel kullanıcılar için sunulan ChatGPT Plus üyeliği aylık yaklaşık ₺500 ile ₺820 (uygulama mağazası komisyonuna göre değişebilir) arasında bir bedelle sunuluyor. Daha kapsamlı ve profesyonel bir deneyim arayanlar için ise yeni duyurulan aylık 100 dolarlık Pro Lite veya en üst segmentteki 200 dolarlık Pro paketleri, 4K çözünürlük ve sınırsız işlem kapasitesi gibi ayrıcalıklarla tercih edilebiliyor.