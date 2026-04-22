Yapay Zekada Bugün: ChatGPT Image 2.0 Çıktı! ChatGPT Image 2.0 Artık 'Daha Fazla Düşünerek' Çiziyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.04.2026 - 14:02

OpenAI, 22 Nisan 2026 (bugün) itibarıyla görsel üretim teknolojisinde yeni bir devri başlatan ChatGPT Image 2.0 (teknik adıyla gpt-image-2) modelini resmen tanıttı. Bu model, sadece 'çizim yapan' bir araçtan ziyade, 'akıl yürüten' ilk görsel yapay zeka modeli olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede, geçmişte yapay zeka görsellerinde sıkça karşılaşılan anatomik bozukluklar veya anlamsız detaylar, sistem tarafından daha kullanıcıya sunulmadan tespit edilip düzeltiliyor.

İşte ChatGPT Image 2.0 hakkındaki tüm bilgiler:

1. Temel Yenilik: 'Düşünen' Görsel Modeli

Bu sürümün en büyük farkı, OpenAI'ın 'o-series' akıl yürütme (reasoning) yeteneklerini görsel üretim sürecine entegre etmesi.

  • Analiz ve Düzeltme: Model, bir görseli üretmeden önce internette araştırma yapabiliyor, tasarım planı oluşturuyor ve üretilen çıktıdaki hataları (örneğin anatomik bozukluklar veya yanlış metinler) kendi kendine analiz ederek düzeltebiliyor.

  • Çoklu Görsel Üretimi: Tek bir komutla, aralarında karakter ve stil tutarlılığı olan 4 ile 8 panel arasında değişen seriler (manga sayfaları, storyboard'lar veya sosyal medya kaydırmalı postları) oluşturabiliyor.

2. Kusursuz Metin ve Dil Desteği

DALL-E 3'ün en büyük zayıflığı olan 'görsel içindeki metinler' bu modelle tamamen çözülmüş görünüyor.

  • Reliable Text: Tabelalar, menüler, arayüz butonları ve afişlerdeki metinler artık bozulmadan, seçilen fontla uyumlu ve doğru yazılıyor.

  • Türkçe ve Çoklu Dil: Sadece İngilizce değil; Türkçe, Japonca, Korece ve Çince gibi dillerde de görsel içi metinleri doğal ve gramer açısından doğru bir şekilde yerleştirebiliyor

3. Teknik Özellikler ve Esneklik

Profesyonel kullanım için modelin sınırları ciddi oranda genişletilmiş:

  • Çözünürlük: API üzerinden 2K, yüksek segmentli kullanımda ise 4K çözünürlüğe kadar destek sunuyor.

  • En-Boy Oranları: 3:1 (geniş panorama/banner) ile 1:3 (uzun dikey sosyal medya formatı) arasındaki tüm oranları destekliyor.

  • Hız Seçenekleri: Kullanıcılara 'Instant' (Hızlı üretim) ve 'Thinking' (Yüksek kaliteli, akıl yürüten üretim) olmak üzere iki farklı mod sunuluyor.

4. Profesyonel Kullanım Alanları

  • UI/UX Tasarımı: Gerçekçi uygulama arayüzleri, dashboard'lar ve web sitesi taslakları (wireframe) oluşturma konusunda devasa bir sıçrama yapmış durumda.

  • Maskeleme ve Düzenleme: Mevcut görseller üzerinde alfa kanalı desteğiyle çok hassas bölgesel düzenlemeler (In-painting) yapılabiliyor.

  • Mimari ve İç Mimari: Bir evin farklı odalarını aynı tasarım dilinde, birbirini tamamlayacak şekilde planlayabiliyor.

5. Erişim ve Abonelik Planları

  • Free (Ücretsiz): Günlük sınırlı sayıda 'Instant' mod erişimi.

  • Plus & Pro: Sınırsız 'Instant' erişim ve yüksek kapasiteli 'Thinking' modu kullanımı.

  • Codex/Enterprise: API üzerinden profesyonel entegrasyon ve 4K çıktı alma imkanı.

ChatGPT Image 2.0, özellikle metin doğruluğu ve karakter sürekliliği konularında rakiplerine (Midjourney v6 ve Nano Banana 2 gibi) karşı ciddi bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Artık sadece bir görsel istemek yerine, ChatGPT ile bir 'tasarım süreci' yönetmek mümkün hale gelmiş.

Türkiye'deki teknoloji meraklıları için erişim süreci oldukça pratik bir şekilde ilerliyor.

ChatGPT Image 2.0 modelini kullanmak isteyenler, ChatGPT'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak bu yeni nesil araca ulaşabiliyor. Ücretsiz kullanıcılar günlük sınırlı sayıda 'Hızlı' üretim hakkına sahipken, modelin asıl gücünü temsil eden 'akıl yürütme' yeteneklerinden tam kapasiteyle yararlanmak için abonelik gerekiyor. Türkiye için belirlenen güncel fiyatlandırma tablolarına göre; bireysel kullanıcılar için sunulan ChatGPT Plus üyeliği aylık yaklaşık ₺500 ile ₺820 (uygulama mağazası komisyonuna göre değişebilir) arasında bir bedelle sunuluyor. Daha kapsamlı ve profesyonel bir deneyim arayanlar için ise yeni duyurulan aylık 100 dolarlık Pro Lite veya en üst segmentteki 200 dolarlık Pro paketleri, 4K çözünürlük ve sınırsız işlem kapasitesi gibi ayrıcalıklarla tercih edilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
