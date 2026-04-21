Bilgisayar Güvenliği Uzmanı Utku Şen Açıkladı: VPN Yasaklanabilir mi?

VPN hakkında çok soru geldiği için kısa bir yorum: VPN teknik olarak yasaklanabilir mi? Çok zor. Pratikte yasaklanabilir mi? Evet.

Nasıl? VPN kullanan 10-15 kişinin tutuklanıp hapse girdiğini görünce herkes korkudan kullanmayı bırakır. Bu şekilde.

Global olarak baktığımızda İngiltere çocukları VPN’den uzak tutup yetişkinlere izin vermeyi hedefliyor. Bunu da yaş kontrolü ile yapmayı planlıyorlar.

Yaş kontrolü nasıl oluyor? İngiltere’de ios’u son versiyonuna güncellediğinizde Apple size bizzat yaş kontrolü yapıp bilgiyi cihaza kaydediyor. Eğer 18 yaşından küçüksen ios’ta bu bilgi olduğu için senin VPN kullanmana izin vermeyecek mesela.

Mesela çocukları korumaksa (ki kesinlikle korumalıyız) böyle yöntemler mevcut. Mesela başkaysa o zaman başka.

Şenol güneş’in dediği gibi niyet kötüyse VAR, YOK olur.