Bilgisayar Güvenliği Uzmanı Utku Şen Açıkladı: VPN Yasaklanabilir mi?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 13:18

Son günlerde yaşanan okul saldırıları sonrasında yeniden gündem olan Telegram grupları ve yabancı sitelere rahatlıkla erişimi sağlayan VPN’lerin yasaklanacağı sosyal medyada gündem. Peki VPN kullanımı gerçekten yasaklanabilir mi? Bu sorunun yanıtını işin uzmanı verdi. Bilgisayar Güvenliği Uzmanı Utku Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “VPN teknik olarak yasaklanabilir mi? Çok zor. Pratikte yasaklanabilir mi? Evet” dedi.

Bilgisayar Güvenliği Uzmanı Utku Şen’in VPN’ler hakkında açıklaması:

VPN hakkında çok soru geldiği için kısa bir yorum: VPN teknik olarak yasaklanabilir mi? Çok zor. Pratikte yasaklanabilir mi? Evet.

Nasıl? VPN kullanan 10-15 kişinin tutuklanıp hapse girdiğini görünce herkes korkudan kullanmayı bırakır. Bu şekilde.

Global olarak baktığımızda İngiltere çocukları VPN’den uzak tutup yetişkinlere izin vermeyi hedefliyor. Bunu da yaş kontrolü ile yapmayı planlıyorlar.

Yaş kontrolü nasıl oluyor? İngiltere’de ios’u son versiyonuna güncellediğinizde Apple size bizzat yaş kontrolü yapıp bilgiyi cihaza kaydediyor. Eğer 18 yaşından küçüksen ios’ta bu bilgi olduğu için senin VPN kullanmana izin vermeyecek mesela.

Mesela çocukları korumaksa (ki kesinlikle korumalıyız) böyle yöntemler mevcut. Mesela başkaysa o zaman başka.

Şenol güneş’in dediği gibi niyet kötüyse VAR, YOK olur.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
