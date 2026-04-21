Resmi Açıklama Geldi: “AVM’lere Girişler Artık Ücretli Olacak” mı?

Resmi Açıklama Geldi: “AVM’lere Girişler Artık Ücretli Olacak” mı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 13:00

Sosyal medyada yayılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” iddiası hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada ““Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır” ifadeleri kullanıldı.

Reklam

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

İddialara kaynak gösterilen 'Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı' adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. 

Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir.

Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”

Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Reklam
