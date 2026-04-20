Yapay Zeka Seni İşsiz Bırakmaz Ama Sıradan Bırakabilir

Zira makinelerin sunduğu süratli çözümler, ruhsal bir derinlikle harmanlanmadığında sadece birer mekanik çıktı olarak kalır. İnsan deneyimini otuz yılı aşkın süredir gözlemleyen bir bakış açısıyla söyleyebilirim ki; fark yaratan unsur hiçbir zaman bilginin miktarı olmamıştır. Asıl fark, o bilginin içindeki gizli örüntüleri görebilme, verinin ötesindeki insani hakikati duyumsayabilme ve bilgiyi bir içgörüye dönüştürebilme yetisidir. Yapay zekâ kusursuz metinler kurgulayabilir veya karmaşık analizler sunabilir; ancak bir insanın sessizliğinde sakladığı anlamı, bir onay cümlesinin ardındaki tereddüdü ya da bir kararın arkasındaki kaçınma duygusunu kavrayamaz. Bunlar veri setlerine sığmayan, yalnızca sezgisel yollarla idrak edilebilecek insana has gerçeklerdir.

Stratejik Sezgi: Boşlukta Kalabilme Cesareti

İnsanı anlamak, hızın yüzeyselliğinden sıyrılmakla mümkündür. Benim 'stratejik sezgi' olarak tanımladığım kavram, süratle yanıt üretmekten ziyade, bir adım geri çekilip 'Burada gerçekten ne oluyor?' sorusunu sorabilme gücüdür. Bu, cevabı hemen bulma telaşına kapılmadan, o belirsizlik boşluğunda kalabilme cesaretini gerektirir. Gerçek niyet ve hakikat, bu acelesiz boşluklarda görünür hale gelir. Eminim siz de fark etmişsinizdir; günümüzde her şey çok hızlı ama sorgulamanın yerini kabullenişin almasıyla düşünsel bir sığlaşma da yaşanıyor. Yaşam yolculuğunda kendi sesini bulmak ve geçtiği yerlerde silinmez parmak izleri bırakmak, bizim kuşağımızın temsil ettiği en güçlü erdem diye düşünüyorum.

Değişime uyum sağlamak, sadece o değişimin formuna bürünmek ve ona benzemek şeklinde tezahür ettiğinde özgünlük kaybedilecektir. Asıl başarı, dönüşen dünyanın içinde kendi merkezini koruyabilmektir. Yapay zekâ kullanımı, bizleri daha organize ve üretken gösterse de, eğer içsel farkındalık ve sezgisel rehberlik bu sürece eşlik etmiyorsa, direksiyon yavaş yavaş mekanik süreçlere bırakılmış demektir.