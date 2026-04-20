Yapay Zeka Seni İşsiz Bırakmaz Ama Sıradan Bırakabilir
Yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı endişe dalgası, genellikle mesleki varlığın sona ermesi korkusu üzerinden şekillenir. Oysa asıl risk, işsiz kalmaktan ziyade, hızın sunduğu tehlikeli konforun içinde bireysel özgünlüğün ve derinliğin eriyip gitmesidir. Makineler, bugün teknik süreçleri ve veri işleme görevlerini insandan çok daha süratli gerçekleştirebilir. Ancak hız, beraberinde düşünsel otomasyonu ve sorgulama yetisinin zayıflamasını getirir. Bu durum, bizi daha üretken kılarken aynı zamanda kendi varoluşsal derinliğimizden uzaklaştırarak sıradanlığın gri alanına çekebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknolojik otomasyonun getirdiği bu zihinsel sığlaşma tehdidi, bizi bilginin niceliği ile insanın niteliği arasındaki o kadim ayrımı yeniden düşünmeye davet eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi Sesini Kaybetmeden Dönüşmek
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video