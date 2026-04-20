Yapay Zeka Seni İşsiz Bırakmaz Ama Sıradan Bırakabilir

etiket Yapay Zeka Seni İşsiz Bırakmaz Ama Sıradan Bırakabilir

Şebnem Toker
Şebnem Toker - Onedio Üyesi
20.04.2026 - 15:56

Yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı endişe dalgası, genellikle mesleki varlığın sona ermesi korkusu üzerinden şekillenir. Oysa asıl risk, işsiz kalmaktan ziyade, hızın sunduğu tehlikeli konforun içinde bireysel özgünlüğün ve derinliğin eriyip gitmesidir. Makineler, bugün teknik süreçleri ve veri işleme görevlerini insandan çok daha süratli gerçekleştirebilir. Ancak hız, beraberinde düşünsel otomasyonu ve sorgulama yetisinin zayıflamasını getirir. Bu durum, bizi daha üretken kılarken aynı zamanda kendi varoluşsal derinliğimizden uzaklaştırarak sıradanlığın gri alanına çekebilir.

Teknolojik otomasyonun getirdiği bu zihinsel sığlaşma tehdidi, bizi bilginin niceliği ile insanın niteliği arasındaki o kadim ayrımı yeniden düşünmeye davet eder.

Teknolojik otomasyonun getirdiği bu zihinsel sığlaşma tehdidi, bizi bilginin niceliği ile insanın niteliği arasındaki o kadim ayrımı yeniden düşünmeye davet eder.

Zira makinelerin sunduğu süratli çözümler, ruhsal bir derinlikle harmanlanmadığında sadece birer mekanik çıktı olarak kalır. İnsan deneyimini otuz yılı aşkın süredir gözlemleyen bir bakış açısıyla söyleyebilirim ki; fark yaratan unsur hiçbir zaman bilginin miktarı olmamıştır. Asıl fark, o bilginin içindeki gizli örüntüleri görebilme, verinin ötesindeki insani hakikati duyumsayabilme ve bilgiyi bir içgörüye dönüştürebilme yetisidir. Yapay zekâ kusursuz metinler kurgulayabilir veya karmaşık analizler sunabilir; ancak bir insanın sessizliğinde sakladığı anlamı, bir onay cümlesinin ardındaki tereddüdü ya da bir kararın arkasındaki kaçınma duygusunu kavrayamaz. Bunlar veri setlerine sığmayan, yalnızca sezgisel yollarla idrak edilebilecek insana has gerçeklerdir.

Stratejik Sezgi: Boşlukta Kalabilme Cesareti

İnsanı anlamak, hızın yüzeyselliğinden sıyrılmakla mümkündür. Benim 'stratejik sezgi' olarak tanımladığım kavram, süratle yanıt üretmekten ziyade, bir adım geri çekilip 'Burada gerçekten ne oluyor?' sorusunu sorabilme gücüdür. Bu, cevabı hemen bulma telaşına kapılmadan, o belirsizlik boşluğunda kalabilme cesaretini gerektirir. Gerçek niyet ve hakikat, bu acelesiz boşluklarda görünür hale gelir. Eminim siz de fark etmişsinizdir; günümüzde her şey çok hızlı ama sorgulamanın yerini kabullenişin almasıyla düşünsel bir sığlaşma da yaşanıyor. Yaşam yolculuğunda kendi sesini bulmak ve geçtiği yerlerde silinmez parmak izleri bırakmak, bizim kuşağımızın temsil ettiği en güçlü erdem diye düşünüyorum. 

Değişime uyum sağlamak, sadece o değişimin formuna bürünmek ve ona benzemek şeklinde tezahür ettiğinde özgünlük kaybedilecektir. Asıl başarı, dönüşen dünyanın içinde kendi merkezini koruyabilmektir. Yapay zekâ kullanımı, bizleri daha organize ve üretken gösterse de, eğer içsel farkındalık ve sezgisel rehberlik bu sürece eşlik etmiyorsa, direksiyon yavaş yavaş mekanik süreçlere bırakılmış demektir.

Kendi Sesini Kaybetmeden Dönüşmek

Kendi Sesini Kaybetmeden Dönüşmek

Dışarıdan bakıldığında yüksek verimlilik olarak adlandırılan pek çok durum, içeriden bakıldığında bireysel derinliğin kaybı olabilir. Günümüzün asıl meselesi, teknolojinin hızına kapılmak yerine o hızın içinde kendi sessizliğini ve farkındalığını muhafaza edebilmektir. Bence geleceğin dünyasında fark yaratacak olanlar, en hızlı işlem yapanlar olmayacak. Geleceğin dünyasında fark yaratacak olanlar teknolojik imkanları kullanırken kendi varoluşsal tınısını kaybetmeyenler olacak. Direksiyonda kalmak, mekanikleşen bir dünyada insan kalabilme iradesini her an yeniden inşa etmektir. Vurgulamalıyım ki insanlık onurunu bir sanat yapıtı gibi ele alıp yaşamın merkezine yerleştirmek, her çağda geçerliliğini koruyan, zamansız bir üst iradeyi temsil eder. Kendi varoluşumuzu estetik ve etik bir bütünlükle inşa etmek, teknik ilerlemelerin ötesinde, her dönemde en kıymetli yaratım alanıdır. 

Varoluş makamımızı sıradan bir sürdürüşten çıkarıp bilinçli bir icra zeminine taşımak, kadim insan bilgeliğinin günümüze bıraktığı en temel sorumluluktur.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Şebnem Toker
